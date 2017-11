"Me he quedado sin vehículo, ni ocio, apenas al año de jubilarme"

A sus espaldas (y tiene 66 años) lleva cinco décadas, ni un año menos, trabajados, 38 de los cuales los dedicó al duro desempeño que supone ser peón caminero de la Diputación Provincial. Sabe de lo que habla. Asegura que "con un movimiento de tierras en condiciones esto se arregla dándole salida al agua hacia La Canaleja".

El día del aluvión perdió un Ford Mondeo con diez años. "Ya lleva dos semanas en el taller y al menos ya ha sido peritado", señala, a la que vez que añade que "está en tal estado que ni siquiera se pueden abrir las puertas. No tiene sistema electrónico, vamos, un verdadero desastre".

Como jubilado, el principal problema que le ha acarreado el enorme chaparrón ha sido que no puede ayudar a su familia en asuntos tales como poder transportar a sus nietos. "También me he quedado sin ocio. No me queda otra que comprar otro coche cuando apenas llevo un año jubilado. A ver qué es lo que me dan por éste". Este veterano critica "el abuso de los seguros con las líneas de pago del 902, donde las llamadas se eternizan sin que se solucione nada de nada".

En su opinión, el Ayuntamiento de Jerez no fue del todo responsable porque cuando llueve así no hay nada que hacer, "pero deben meterse en la cabeza dos asuntos. De un lado que esto se va a repetir y de otro que es aquí, en Záfer, donde acaba todo el agua de Jerez. Si nuestra ciudad sólo fuera campo, el pantano se construiría aquí".

Así, recuerda que las canalizaciones no dan más de sí, que si éstas pueden 'gestionar' como máximo unos 200 litros de agua y caen 300 "está absolutamente claro que cien de esos litros se van a quedar por aquí". La hojarasca en las mallas deja claro el impresionante nivel que alcanzó el agua allí.