"El puerto ya debe buscarse una alternativa a Las Aletas"

-de nuevo le trae a Cádiz asuntos como la integración puerto-ciudad ¿Están resultando procedimientos más engorrosos de lo esperado?

-Las autoridades portuarias tienen que rentabilizar, por mandato legal, sus propiedades y su patrimonio. La ley así lo obliga. El suelo portuario no puede cederse para usos lucrativos. No olvidemos que los puertos deben ser autosuficientes económicamente, y necesitan, a su vez, afrontar inversiones en base a a sus recursos. Están obligados a rentabilizar ese patrimonio que se considera que ya no es útil para las funciones propias de un puerto.

-¿La ciudadanía está a favor o en contra de esa integración?

-Cualquier actuación que se haga puede generar posiciones a favor o en contra por parte de los grupos sociales, que a veces son mayoritarios, y otra veces son grupos minoritarios pero que hacen mucho ruido. La obligación es escuchar a todos y poner siempre por delante el interés general y el beneficio de todos. Es muy difícil hacer las cosas con la aprobación de todos.

-Y puestos a rentabilizar cada metro de suelo portuario, ¿es hora de reconocer que la nueva terminal es un problema? ¿Es hora de buscarle otros usos?

-No. Es y será una terminal portuaria. Estamos sometidos a los avatares del mercado y por tanto hay que compatibilizar de la mejor manera la situación de los mercados y la posibilidad de rentabilizar las infraestructuras por parte de la autoridad portuaria y los poderes públicos. Considero que la terminal es imprescindible para el futuro del puerto de Cádiz en el sentido de que, hoy en día, ya no se opera de igual manera que se operaba antiguamente. Los puertos necesitan espacios grandes para operar en condiciones para que se pueda ser competitivos. Hubo un intento fallido por parte del la Autoridad Portuaria de Cádiz...

-¿Intento fallido?

-Hablo del concurso. Quedó desierto. Muchas veces los pliegos de los concursos no se ajustan a las condiciones del mercado. Mire Algeciras. Llevamos ya varios aplazamientos con su terminal. Cádiz está muy bien situada. Siempre digo que el Estrecho va desde Almería a Huelva. Las posibilidades de Cádiz son muy relevantes, y estoy convencido de que se encontrará el mecanismo para que la terminal pueda entrar en operación muy pronto.

-¿Y no será mejor convertirla mientras tanto en una terminal multifuncional?

-La opción del puerto es una terminal de contenedores y creo que ese será el elemento prioritario. Tuvo financiación europea para esto y creo que hay que respetar esas condiciones para las que se obtuvieron las ayudas.

-¿Y Bruselas no se pone nerviosa viendo que aquí siguen sin llegar los contenedores?

-Bruselas no siempre acierta. A veces santificamos lo que dice Bruselas, y a veces no lleva la razón. Entendemos que las infraestructuras portuarias tienen que rentabilizarse a lo largo de su vida útil.

-¿Es hora ya de olvidarse de Las Aletas tras el último varapalo judicial del Supremo?

-Las decisiones judiciales están para cumplirlas. Hay que trabajar ya en alternativas para que el puerto de Cádiz pueda seguir desarrollando suelo. La Cabezuela está casi al límite de su capacidad. Estoy seguro de que sabremos encontrar alternativas al margen de Las Aletas para que el puerto pueda seguir creciendo.

-¿90.000 euros para este año para el tren de La Cabezuela es poco dinero?

-La financiación del tren de La Cabezuela está asegurada y lo digo porque lo paga Puertos del Estado a través de su contribución al fondo de accesibilidad. No se una mera voluntad política. Hay dinero.

-Pero 16 años esperando el tren...

-Las obras cuando se afrontan generan más problemas de lo que se prevé. La empresa constructora quebró y entró en concurso. Hubo que hacer todo un procedimiento administrativo justamente para rescindir el contrato con esa empresa con lo que ello conlleva. Son procedimientos que a veces se dilatan en el tiempo más de lo que cualquier ciudadano podría pensar. Hay que garantizar que la Administración no toma decisiones discrecionales o no conformes al Derecho. Adif tiene el proyecto prácticamente listo. Sé que hay gente que no puede entenderlo. La autoridad portuaria está buscando la fórmula jurídica idónea para que se puedan compatibilizar elementos que ahora están obstaculizando el proyecto del tren para La Cabezuela.

-Pediremos más paciencia al empresariado.

-Si, pero confiemos en que los empresarios utilicen ese ferrocarril cuando entre en funcionamiento.