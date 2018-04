¿Qué puedo inaugurar yo hoy?

Queda inaugurado oficialmente este ascensor”. No sé si utilizaría esta expresión, espero que no, pero es la primera frase que a uno le vino a la mente al ver la fotografía de la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, estrenando ayer con todos los honores un elevador en un bloque de viviendas de la localidad isleña.La noticia era que la Junta había gastado medio millón de euros en la instalación de nuevos ascensores en 16 comunidades de vecinos de San Fernando. Y allá que se fue el delegado de Fomento de la Junta, el bueno de Federico Fernández, a inaugurar estos ascensores junto a Patricia Cavada. Y se pasaron por la barriada de Puerto de Palos, y por la cercana avenida de Cayetano Roldán, y hablaron con los vecinos, y hasta se hicieron fotos dentro de uno de los ascensores recién estrenados, para que quedara constancia histórica de tamaña inversión.

Que conste que estas rarezas no son nuevas, porque en esta provincia se puede establecer una amplia relación de inauguraciones presididas por políticos que, como mínimo, causaron cierto sonrojo. Hace ahora unas tres décadas, por ejemplo, se formó un gran revuelo en Paterna cuando al alcalde de turno le dio por estrenar el primer semáforo que se instalaba en el pueblo. Y hubo otro dirigente que incluso tomó la palabra en público al poner en servicio una rotonda de nueva construcción en otro municipio. Y hace apenas cinco años, sin ir más lejos, la entonces alcaldesa de Puerto Real, Maribel Peinado, dejaba a muchos con la boca abierta al cortar la cinta inaugural de ¡una parada de autobús! Así, como suena, una parada, pero con su marquesina y todo, que no se diga.

Pero inaugurar un ascensor es algo que, posiblemente, jamás se había visto... hasta ayer. Y en el habitáculo entró la alcaldesa, y el delegado de la Junta, y un representante de los vecinos... Y hubo alguien que agradeció que estos ascensores no fueran costeados en parte por el Gobierno central, porque si no habría que haber dejado sitio al subdelegado Agustín Muñoz, y también hubo quien suspiró al ver que no estaba en el acto Fran Romero, el socio andalucista del PSOE isleño, porque también habría dado codazos por entrar en el ascensor...

Y es que queda poco más de un año para las elecciones municipales, y entran los nervios, y se levanta la veda de los votos, y un político necesita salir en los medios como sea. “¿Qué puedo inaugurar yo hoy?” Pues un ascensor mismo.