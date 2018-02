El proyecto de las dos torres en la Iglesia Mayor pasa a manos del Ayuntamiento

"Se trata de concluir un trabajo inacabado, tal y como ha sucedido en tantas construcciones civiles y eclesiásticas que, por crisis o guerras, quedaron pendientes", manifestó ayer el alcalde, José María Román, durante el acto en el que el arquitecto chiclanero José María Esteban González donaba su proyecto sobre la construcción de las dos torres campanarios al Ayuntamiento.

De este modo, el documento elaborado por el arquitecto pasará a formar parte del Ayuntamiento, con el objetivo de que, en caso de obtener financiación, hacer uso del mismo como documentación base para futuras intervenciones en la Iglesia Mayor de San Juan Bautista. La firma del convenio sobre dicha donación tuvo lugar ayer en el Salón de Plenos del Ayuntamiento con la presencia del obispo de la Diócesis de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza Boy, el rector de la Universidad de Cádiz, Eduardo González Mazo, la edil de Cultura, Pepa Vela, representantes del Ateneo de Cádiz y Chiclana, de la Corporación municipal, empresarios y hosteleros. Durante su intervención, Román recordó que hace años hubo una recogida de firmas para que este proceso de terminación de las torres de la Iglesia Mayor pudiera ponerse en marcha.

José María Esteban señaló que se trata de un momento "de significación y alegría para mí, lleno del cariño mutuo y fiel del cariño a esta villa, mi gran ciudad, Chiclana de la Frontera". "Este acto tiene un gran sentido simbólico, pero también tiene el valor del esfuerzo personal de una idea que debe terminar de materializarse", manifestó el arquitecto, quien resaltó que "nuestra Iglesia Mayor está valorada como la mejor iglesia neoclásica de la provincia, pero no tuvo la oportunidad de verse terminada como sus autores diseñaron". Esteban redundó en que han sido incontables las veces "que he explicado este ilusionante proyecto, aunque también nos hemos encontrado muchas trabas. Pero, sobre todo, desde 2004 he disfrutado mucho con ello", al tiempo que mostró su confianza en que "podamos ver en el futuro las torres de la Iglesia Mayor".

Por su lado, el obispo de la Diócesis de Cádiz y Ceuta expresó su admiración por José María Esteban "por su entusiasmo en este impresionante proyecto. Es una satisfacción que este proyecto pueda reunir el interés de los chiclaneros y entidades presentes. La Iglesia Mayor es una obra de arte y que José María Esteban quiera hacer una donación nos da la seguridad de que el proyecto pueda ser atendido y seguido", añadiendo que "tiene toda nuestra disposición para que esta obra pueda ser terminada".

Asimismo, el rector de la Universidad de Cádiz destacó que José María Esteban "se preocupó de distinguir su trabajo en la UCA y su compromiso con su ciudad en el ámbito no laboral. Se trata de una persona que transmite su ilusión y compromiso con la Universidad de Cádiz y con Chiclana". De esta manera, indicó que "desde la UCA manifestamos nuestro compromiso con este proyecto. Aunque no tenemos fondos para ello, nos comprometemos a trabajar de cara a solicitar financiación a otras administraciones y ponemos a disposición nuestro personal".