El proyecto del faro de Trafalgar aún sigue en trámites administrativos

Los numerosos trámites administrativos que tiene que solventar el proyecto que la empresa Floatel presentó hace algo más de año y medio delante del mismo faro de Trafalgar para dar contenido a este lugar emblemático todavía deben pasar por varias administraciones. "Esperábamos que fueran así de lento. Sabemos desde un primer momento que había muchas administraciones implicadas y somos conscientes de que para un lugar tan singular los procedimientos son delicados", manifestaba Miguel Ramos, gestor del proyecto.

El representante de Floatel anunció que la empresa sigue "trabajando duro" en la iniciativa para el faro, "posiblemente el más ilusionante de los que está trabajando", y mientras se realizan todos los documentos necesarios para poner en marcha su proyecto continúan "aportando ideas y mejorando todo lo que se puede" para lo que dará vida "a este sitio excelente". Eso sí, aunque el día de su presentación se barajó el verano pasado para la apertura, ahora no se aventura a dar una nueva fecha de momento, ya que todavía debe tener informes favorables de al menos tres organismos. "Creo que es mejor trabajar como lo estamos haciendo y no poner una fecha para no cumplirla. Seguimos muy de cerca la tramitación de los expedientes de todos los proyectos para faros en España y todos, más o menos, van al mismo ritmo", añadió Ramos.

El plan para el faro de Trafalgar incluye un centro de interpretación de la batalla del mismo nombre, otro de los faros y además contará con tres estancias con amplias terrazas, un pequeño hotel de lujo donde costará hospedarse alrededor de 300 euros.

En estos momentos, el trámite más cercano de solventar es el de la Consejería de Cultura, apuntó Ramos, donde sólo queda realizar "una pequeña modificación" a un último requerimiento sobre el vallado de la parcela. La firma planteaba arreglarlo con distintos materiales a lo largo del vallado y la administración ha pedido que se haga con un mismo material en todo el perímetro.

El informe favorable que haga finalmente Cultura irá anexado al informe de impacto ambiental, que la empresa ya tiene preparado y que será el siguiente paso que tendrá que solventar en Medio Ambiente. Cuando este proceso se salve, deberá pasar también por Puertos del Estado, Autoridad Portuaria (para la concesión), el Ayuntamiento y el Consejo de Ministros para al fin terminar todo el proceso administrativo.

Desde Floatel inciden que están muy ilusionados con este proyecto y que las tramitaciones siguen a un ritmo lento pero esperado, después del parón que supuso el tiempo de Gobierno interino entre las dos elecciones generales anteriores. Desde el Gobierno se apostó por dar un uso turístico a los faros y el proyecto de Trafalgar cuenta con el respaldo de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz y el Ayuntamiento de Barbate. Floatel tiene experiencia en hoteles en faros, que gestiona ya en distintos países europeos y trabajan ya en varios para España.