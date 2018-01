Habrá prórroga a Limasa antes de municipalizar el servicio

El Ayuntamiento de Puerto Real continúa trabajando en el proceso de municipalización del servicio de limpieza de edificios públicos, actualmente gestionado por la empresa Limasa, cuya concesión finalizará el próximo mes de febrero.

Como ya se preveía, el proceso para que el servicio sea asumido por el propio Consistorio está siendo lento y complicado y no estará listo en esa fecha. Por lo tanto, el Ayuntamiento planteará una prórroga con la misma empresa a la espera de que se termine de tramitar el proceso con las garantías necesarias para que sea la empresa pública Grupo Energético Puerto Real (GEN) quien asuma la limpieza de edificios públicos y centros educativos. Por el momento no se tiene claro el tiempo que durará esa prórroga aunque se espera que no supere el año y ya se han mantenido algunas conversaciones con la empresa mencionada, que se muestra abierta a negociar.

Paralelamente, la comisión de la municipalización que se constituyó tras un acuerdo plenario, acordó en su última reunión encargar a una empresa externa un informe jurídico sobre la situación de la plantilla de trabajadoras y las posibilidades de subrogarlas, así como la fórmula en la que casarían el convenio provincial de la limpieza con el de los empleados de la empresa pública, que presenta mejoras sustanciales. El contrato para el informe fue aprobado el mes de diciembre por un importe de 1.800 euros.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Puerto Real también trabaja en resolver la deuda municipal con la actual concesionaria del servicio. Según ha podido saber este periódico, pese a que recientemente se realizó un pago de más de 200.000 euros correspondientes a facturas del 2017, aún quedan algunas facturas sin reconocer que, en algunos casos, se remontan al año 2012. La devolución de la PIE, que el Ayuntamiento tiene retenida, podría servir para hacer frente al pago de la deuda con esta empresa y otros proveedores del Ayuntamiento.