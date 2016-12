Una nueva prórroga con Comes garantiza el transporte urbano

El transporte urbano en la localidad está garantizado a partir del 1 de enero. El alcalde de Puerto Real, Antonio Romero, mantuvo ayer un encuentro con la gerencia de la empresa Comes, actual concesionaria del servicio, para ampliar la prórroga firmada cuando finalizó el contrato, el pasado 31 de mayo.

Está ampliación no supondrá ningún cambio para los usuarios ya que se mantendrán las mismas líneas y horarios, y al mismo precio. Lo que no se ha determinado en la renovación es la fecha de finalización de la prórroga, que se mantendrá hasta que el Ayuntamiento licite un nuevo contrato, que el alcalde espera que este listo en el primer trimestre del nuevo año.

Esa nueva licitación tampoco supondrá cambios en las líneas y horarios aunque sí conllevará un aumento en las tarifas. La propuesta inicial es una subida de 0,70 a 1 euro, con el billete sencillo; y de 0,50 a 0,70 con el bono de transporte. "Esa es la decisión que se adoptó en las diferentes asambleas de zona celebradas hace unos meses tras la consulta ciudadana que se planteó a los asistentes", recuerda Romero.

Esa nueva licitación tampoco será definitiva. Tendrá vigencia hasta que se termine de definir el proyecto de remodelación del servicio en el que ya se trabaja y se saque una nueva licitación con los cambios definitivos.

El proyecto no está resultando sencillo. Entra las medidas que se barajan está que el autobús interurbano pueda usarse para dar cobertura a la ciudad en el eje este-oeste, incluyendo los desplazamientos desde el Río San Pedro hasta el Marquesado, pasando por el Hospital, sin que suponga un esfuerzo económico al usuario, ya que tendría precio de urbano. Para ello se compensaría al Consorcio de Transportes la diferencia de tarifa entre el urbano y el interurbano, lo que implica un esfuerzo financiero de 25.000 euros de media anual.

Una consecuencia de este acuerdo sería el aumento de las frecuencias y un mejor servicio en fines de semanas, en comparación con los servicios que se vienen prestando en la actualidad con el transporte urbano.

No obstante, el Consorcio de Transportes actualmente no presta servicio regular a las barriadas de la Chacona y Meadero de la Reina. Con el fin de suplir esta carencia, se contempla la creación de un servicio municipal que cubra las necesidades básicas de transporte para dar comunicación a los puertorrealeños que viven en esas zonas. Este particular se está estudiando técnicamente y se está recabando la opinión de los implicados. Incluso se plantea la posibilidad de llegar aun acuerdo con la agrupación de taxistas para cubrir determinadas zonas.

Asimismo, también se estudian alternativas a la conexión con el cementerio los fines de semana, "porque la actual línea resulta inviable por la relación entre su coste y la demanda, usando la conexión en tren, ya que la estación de trenes de Las Aletas está a 450 metros.

Según adelantó ayer el alcalde tampoco se ha descartado la posibilidad de recuperar el servicio y que pase a ser municipal.