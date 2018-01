El programa Dipujoven beneficiará a unos 15 desempleados del municipio

La diputada de empleo, Ana Carrera, visitó ayer Ubrique para coordinar algunas actuaciones como el programa Dipujoven que formará a quince jóvenes de Ubrique o el nuevo Plan de Cooperación local permitirá 30 contrataciones y una inversión de Diputación de 190.000 euros en la localidad.

Carrera fue recibida por parte del equipo de Gobierno local encabezado por su alcaldesa, Isabel Gómez, para analizar algunas actuaciones. Entre estos planes destaca, por su novedad, la iniciativa Dipujoven, que en esta localidad va a permitir la formación especializada de 15 jóvenes desempleados, en un sector con altas expectativas de inserción laboral y que se está definiendo actualmente, en base a un estudio sobre desempleo juvenil que maneja el IEDT de la Diputación y que además de reflejar unas tasas muy elevadas de paro en este segmento, indica los nichos de formación con mayor probabilidad de empleo en cada comarca.

Para ser beneficiario de este ciclo formativo es necesario ser menor de 29 años y estar inscritos en el en el programa de Garantía Juvenil. El programa Dipujoven está dotado con 2,4 millones y cuenta con financiación del Fondo Social Europeo. La previsión es que esta formación comienza a impartirse en este primer trimestre del año. "Para nosotros es una prioridad que quien no tenga un empleo no sea porque no tiene una formación específica", ha afirmado Ana Carrera, que ha explicado que la intervención de la Diputación como captadora de fondos ha propiciado que estos programas puedan ejecutarse en municipios menores de 50.000 habitantes, ya que solo administraciones de poblaciones superiores a esta cifra podían acceder a la convocatoria.

Por otro lado, se estima que el Plan de Cooperación Local se traduzca en unas 30 contrataciones. En este sentido, la alcaldesa Isabel Gómez, agradeció estas inversiones que están pudiendo acometer mejoras en diferentes equipamientos y servicios públicos.