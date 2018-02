Un médico de la prisión de Botafuegos es detenido por humillar a sus compañeras

Efectivos de la Policía Nacional ha detenido en Algeciras a un médico interino del centro penitenciario de Botafuegos que humillaba, despreciaba y provocaba a sus compañeras de trabajo, lo que le ha llevado a ser considerado autor de un delito de coacciones y de otro de odio a las mujeres.

En una nota de prensa remitida ayer a los medios de comunicación, la Policía explica que las numerosas quejas del personal de la prisión sobre el comportamiento del médico llevaron a que Instituciones Penitenciarias abriera un expediente disciplinario y le suspendiera de sus funciones.

La detención se produjo después de que dos mujeres médicos de la prisión denunciaran que desde la llegada de este facultativo al centro penitenciario habían soportado "continuas humillaciones, provocaciones y desprecios" hacia ellas.

Estos hechos denunciados fueron corroborados posteriormente por numerosos compañeros varones del mismo centro penitenciario.

Aunque el detenido tenía un comportamiento "altivo y provocador" con todo el mundo, en el caso de las mujeres acrecentaba su agresividad.

Así, otras trabajadoras del centro explicaron que ellas también habían sufrido un trato denigrante y humillante "por el mero hecho de ser mujer", añade la nota de la Policía.

El detenido empleaba frases contra sus compañeras tales como: "las mujeres no valéis para nada, solamente en las tiendas ...", "no tienes ni puta idea, que eres una vaga" o "tenéis un sistema inmunitario débil, probablemente porque sois portadoras de VIH o Hepatitis C, y eso es debido a la promiscuidad".

También solía dirigir a sus compañeras frases como "eres gentuza", "yo soy médico y tú enfermera y por eso soy más listo que tú, eres poco inteligente, estás de psiquiátrico", o "el mejor puesto al que puede aspirar una mujer es jefa de sección en el Corte Ingles".

"El detenido acompañaba estas sentencias de gestos hostiles y actitud altiva y provocadora con la mera intención de despreciarlas, de lesionar su dignidad", añade el comunicado remitido por la Policía Nacional.

Algunas de sus compañeras habían sufrido por ello episodios de ansiedad por el malestar que generaba esta persona.