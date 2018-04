El principio de la cadena

Para nadie es ajeno que Navantia es un motor económico para la Bahía de Cádiz, una locomotora que tira de la economía de una zona que no puede permitirse que la actividad de los astilleros se frene. Por eso, las buenas nuevas sobre el contrato de las corbetas con Arabia Saudí han caído en San Fernando, una de las localidades que más directamente se beneficia de su funcionamiento pleno, como un buen presagio para sus familias y negocios. El sector naval con todos esos factores es uno de sus tractores principales.

"Es una cadena", apunta Lolo Picardo, presidente de la Asociación Isleña de Hostelería y Turismo (Asihtur). Si Navantia tiene carga de trabajo aumenta la mano de obra, tanto de la empresa matriz como de la industria auxiliar; las familias tienen empleo y medios de subsistencia suficiente; compran y consumen más, lo que es negocio para los establecimientos hosteleros y comercios de la ciudad y eso a su vez crea más puestos de trabajo.

Hay muchas formas de decirlo, de explicarlo para que se entienda. "Si Navantia se ralentiza, se ralentiza todo", comenta Manuel Luna, presidente de la Asociación de Comerciantes de San Fernando (Acosafe) y de la Federación de Comercio de Cádiz (Fedeco). La preocupación en la factoría cuando no hay encargos se contagia a la ciudad, consciente de ese vínculo. Luna es muy gráfico para insistir en esa relación entre Navantia y la economía local: "Si llueve en Navantia, nos mojamos todos". Cuando menciona todos, no se refiere sólo a los empresarios isleños, al entender que el beneficio de la buena marcha de los astilleros repercute en general en el entorno comercial y hostelero de la Bahía de Cádiz.

Pero no sólo el sector terciario, de servicios, tiene esa conexión directa con el astillero. También el productivo. "Tanto para La Isla como para la Bahía ,que funcione su industria locomotora es fundamental para la industria auxiliar", defiende Luna, que recuerda que muchas empresas y trabajadores han tenido que irse fuera para salir adelante ante la falta de trabajo en estas tierras. Su vuelta, igual que los astilleros, redundaría en la economía de la zona. De nuevo surge el concepto de cadena.

El presidente de Asihtur destaca el potencial de la industria naval española, "una de las mejores del mundo. No quiero exagerar pero diría que está el top 3". Para mantener sus capacidades industriales y tecnológicas, que su actividad no decaiga, entiende que es imprescindible que las administraciones, que el Gobierno central en este caso, lo tome como un sector estratégico y ponga sus esfuerzos en defender su presente y su futuro buscando alternativas y encargos.

San Fernando sabe de la importancia de este acuerdo, que en dos semanas podría convertirse en contrato firmado. Para Lolo Picardo, el paso dado esta semana entre España y Arabia Saudí supone que La Isla "está de enhorabuena". Significa años de trabajo, empleo para las familias e incluso la llegada de una expedición de Arabia para su formación en La Carraca. "Lo importante es que las familias tengan trabajo", finaliza.

Ayer, aún se mantenía una duda: si el trabajo de las cinco corbetas se hará íntegro en San Fernando o si se compartiría con el astillero de Ferrol. La solución llegó desde allí. El presidente del comité gallego, Javier Galán, trasladaba que no está previsto que los astilleros de la ría de Ferrol participen en el programa saudí. "Pero es muy importante para Ferrol", añadió, "y no porque vayamos a realizar ninguna de las cinco corbetas, sino porque de no existir, parte de los dos buques AOR que hacemos para Australia y las cinco fragatas españolas F-110 las veríamos compartidas con San Fernando", dijo.