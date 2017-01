El presidente de la Asociación del IBI denuncia malas prácticas en este colectivo

La Asociación Iniciativa Social Por una Chiclana y un IBI Real, uno de los colectivos más activos en los últimos años de la localidad sobre todo en lo que respecta a las reclamaciones sobre la ponencia de valores del IBI en la cuidad y a todo lo relacionado con éste y otros impuestos, no pasa por su mejor momento, a juzgar por las duras acusaciones que su todavía presidente, José Castilla, ha realizado a este medio en relación con algunos de los integrantes de dicha agrupación.

Según Castilla, lleva meses intentando desvincularse de dicha asociación debido a los desacuerdos surgidos con otros miembros del colectivo a lo largo de la última etapa del mismo, una situación sobre la que lamenta que "desde antes del pasado verano vengo manifestando mi desacuerdo con la forma de actuar de la asociación y dejando claro mi deseo de cesar como presidente, algo que a día de hoy sigue sin producirse por la negativa de otros miembros del colectivo".

De esta forma, Castilla denuncia que se están presentando documentos y respaldando actuaciones con su firma sin su consentimiento, "un comportamiento ante el que me veo impotente e indefenso y ante el que no me queda otra medida que defenderme", manifiesta. Asimismo, el todavía presidente del colectivo afirma que "el último de estos documentos presentados con mi firma es el que recoge las alegaciones a los presupuestos municipales de 2017, unas alegaciones de las que me desvinculo absolutamente".

Según sostiene José Castilla, "las personas que están actuando en nombre de la asociación en estos momentos no están autorizadas para ello, por lo que sus actos no tienen ninguna validez".

Castilla asegura además sentirse "utilizado por las personas en las que un día confié", y califica de "farsa" la situación que se está viviendo en estos momentos en la Asociación del IBI. Según el máximo responsable del colectivo social durante los últimos años, uno de los problemas de la asociación ha sido "la formación de pequeños grupos dentro de la misma y la división y la ruptura que ello ha provocado, con la presencia de personas en torno a la misma que sin ser miembros de ella, están actuando y decidiendo sin ninguna legitimidad".

"Soy consciente de que no se debería haber llegado a este extremo, pero personas como Juan Verdugo, que está actuando como presidente sin serlo, o Andrés Butrón, que para mí es el principal del colectivo, no están atendiendo mis reclamaciones ni respetando mi postura ni mi deseo de abandonar el colectivo y dejar de desempeñar el cargo de presidente, por lo que no encuentro otra salida para desvincularme de ello que haciendo pública esta situación", lamenta Castilla.

Por todo ello, el todavía presidente del colectivo, al menos en lo que a la legalidad respecta, ha presentado un escrito en el Consistorio poniendo en conocimiento del equipo de gobierno esta situación y manifestando su intención de desvincularse totalmente del colectivo y de los documentos y actuaciones que éste viene presentando y poniendo en marcha en los últimos meses.