"Mi pregón será familiar y muy flamenco"

Que la Peña 5x5 designase a la bailaora puertorrealeña Yoli Vadillo como pregonera de la Feria de Primavera 2018 fue para ella una sorpresa a medias. No es que le cogiese desprevenida puesto que ya le habían "dado un toque", pero la artista creía que aquella propuesta había caído en el olvido. "Hace dos ferias, estando en la caseta de la peña, Rafael Rosendo, uno de los miembros de la entidad, me dijo que me preparase porque estaba en la lista para dar el pregón, pero como al año siguiente nombraron a Ramón Muñoz yo creía que el comentario había sido fruto de la algarabía de la feria", recuerda Yoli Vadillo.

Pero nada mas lejos de la realidad. Desde que la peña instaurase hace más de una década la celebración del Pregón de Feria se tomó la acertada decisión de que fuese paritario. Es decir, hombres y mujeres se van alternando en esa difícil labor. De ese modo, a la también bailaora Charo Lebrero, pregonera de 2016, le siguió el pasado año Ramón Muñoz. "Así que este año, hace unos cuatro meses, me lo propusieron a mí y entonces entendí que el ofrecimiento iba en serio", recuerda.

Yoli Vadillo, que reconoce sentirse más cómoda al cante y al baile que con la palabra, afronta el reto con sentimientos encontrados. Por un lado cree que es una enorme satisfacción que se cuente con ella después de tantos años ofreciendo su arte flamenco en Puerto Real, aunque también lo mira como un reto personal porque "si tuviese que dar el pregón por bulerías estaría mas tranquila pero enfrentarme al micrófono me impone mucho respeto".

A medida que se acerca el sábado 26 de mayo, cuando a las 21:00 horas ofrecerá su pregón en el Patio del Pozo de Las Canteras, las emociones de la artista van floreciendo. Aunque ese día va a estar rodeada de toda su familia tiene en el pensamiento a su padre, el también cantaor Paco Vadillo, que fallecía en agosto de 2016. "Para mí se hace muy difícil hacer esto sin que él esté presente, aunque sé que me va a dar mucha fuerza para que el pregón esté a la altura de lo que Puerto Real se merece y de la confianza que han depositado en mi".

Yoli Vadillo pertenece a una saga de artistas que va a estar arropándola. Desde su hermano Javi, excelente guitarrista, a su hermanas, también cantaoras, o su marido y su hijo, músicos que también tendrán su papel en la cita. "Mi pregón será familiar y muy flamenco. No podía ser de otra forma porque, además de que es lo que yo sé hacer, creo que es lo que se espera de mí".

Será a través de su arte como Vadillo dé el pistoletazo de salida a la 176 edición de la Feria de Primavera de Puerto Real. "Es difícil definir la feria porque tiene muchos matices, muchos momentos que cada persona vive a su forma y en su ambiente. Para mi significa ponerme unos zapatos el miércoles de feria y cerrarla el lunes con los mismos zapatos y los pies llenos de rozadoras", dice Vadillo entre risas. "La vivo de día y de noche porque es, sin lugar a dudas, la fiesta que más me gusta y que más disfruto".

Para Yoli Vadillo la Feria también significa trabajo. No son pocas las actuaciones que la bailaora ofrece en el recinto ferial con las alumnas de la academia que dirige. Este año van a estar el lunes de feria, al mediodía, en la caseta de la Peña Flamenca Canalejas de Puerto Real, a la que dice ir "con muchísimo orgullo". También estará en la caseta de la Peña 5x5 en la tarde del sábado. Aunque habitualmente también está en la caseta Municipal, este año ha decidido tomarse un descanso.

Mientras Yoli Vadillo perfila su pregón, con las últimas pinceladas junto a los músicos que le acompañarán, tanto la brigada de mantenimiento del Ayuntamiento como los miembros de la Peña 5x5 trabajan en la puesta a punto del Patio del Pozo, que se viste de gala en la antesala de la Feria. También se trabaja a marchas forzadas en la caseta de la Peña en el recinto ferial ya que será el lugar en el que se celebre la bienvenida a la Feria en el caso de que el tiempo no acompañe.