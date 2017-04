“La potencia ya no es argumento para vender un vehículo. A la gente no le gusta correr”

–¿Cuáles son sus líneas estratégicas de su llegada a la Presidencia de Acoauto?–Mantener la colaboración y el espíritu de los concesionarios que no es otro que hacer de un producto de consumo acciones puntuales de acercamiento del servicio. Acoauto engloba al 95% de los concesionarios de vehículos y, en nuestros 60 centros, representamos a la totalidad de las marcas. –¿Y el 5% restante?–Son nuevos concesionarios pero déme quince días y estarán en la asociación. –¿Es fácil la convivencia bajo un mismo techo de empresas que compiten duramente entre sí?–Es fácil. Todas buscamos dar un buen servicio. Compartimos experiencias con el objetivo de mejorar el servicio a nuestros clientes. –¿Qué o a qué ha aprendido con la crisis?–Hemos dejado atrás momentos del “todo vale”. Cuando hemos tenido mucha demanda podemos haber caído en una cierta relajación. Creo que este tiempo ha venido bien para hacer ver que somos, ante todo, una empresa de servicio. También ha valido para limpiar nuestro mundillo de operadores que no estaban a nivel. –¿Cayeron muchos de esos?–Ha habido una importante caída en el número de concesionarios. Podemos hablar de un 20% pero también es cierto que han ido apareciendo nuevos. –2017 no empezó nada mal, ¿no?–En 2014 ubicamos el final del decrecimiento. Empezamos ya a hablar en positivo. En 2014 acabamos con 13.300 unidades;en 2015, 16.800;2016 cerramos con 19.000 unidades. Hablamos de un crecimiento de un 13% al año, la misma cifra que estamos viviendo en los meses que llevamos de 2017.–Los particulares se van soltando pero no así las empresas. ¿Son unos más valientes que los otros?–Las empresas se han estacionado casi en el cero y mantienen las cifras. Nuestra mirada la tenemos, sobre todo, puesta en el particular, en nuestro vecino local. –Hablemos de lo que la gente compra. ¿Gasolina o gasoil?–Esos dos mercados están ya casi equiparados. De los 4.900 coches vendidos en estos últimos tres meses, 2.563 fueron diesel, un 5% menos que el año pasado. En gasolina vendimos 4.100 unidades, que representa un aumento del 35%. –¿Es Internet un enemigo para el concesionario?–Nada más lejos de la realidad. Es más un aliado en este proceso de cambio y de nuevos tiempos. Cada vez nos llegan más clientes a nuestros concesionarios con el coche ya diseñado, pensado, definido, estudiado. Usan nuestras páginas web para configurarlo y hacer sus comparaciones. Cuando acuden ya al concesionario lo que quieren es probar el coche. –¿El comprador ya ni levanta el capó del coche y quiere GPS, wifi, cargador del móvil, etc? Ni mira ni el motor ni la potencia...–La potencia ya no es el primer argumento para una venta. La gente ya no quiere correr. Detectamos una mayor educación vial de respeto a la conducción. El público mira mucho por la seguridad y las nuevas tecnologías. –¿Cuál es la edad media de los vehículos que hoy venden?–En Cádiz es muy alta. Entre 14 y 15 años. La rotación de cambio está en los doce años. –¿Demasiado coche viejo por medio aún?–Las financieras están ahora mismo trabajando en programas de fidelización para intentar recortar plazos y logran que el cliente cambie de coche a los cuatro o seis años. El cliente quiere estar siempre cerca de los cambios tecnológicos y busca estar siempre al día. Es cierto que el automóvil está inmerso en una histórica transformación y hay que estar preparados para grandes cambios.–¿Las autoridades ‘chapeau’ en su lucha contra los talleres ilegales?–El taller ilegal hace daño no sólo a los talleres que trabajamos en la legalidad manteniendo las normas. Hacen daño a todos al incumplir normativas muy básicas a nivel medioambiental. El Seprona, sobre todo, está jugando un gran papel en esta lucha.–¿Echan de menos algún Plan Renove?–Ahí nos metemos en arenas movedizas. En la actualidad los concesionarios no se benefician de ningún plan oficial. Sacrificamos nuestros márgenes y luchamos a golpe de campañas.