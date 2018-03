La posible venta de Bahía Sur trasciende y abre el debate en La Isla

Bahía Sur se vende. Así lo afirman varias publicaciones digitales especializadas en información económica del sector inmobiliario desde mediados de esta semana. Según estas noticias, el centro comercial de San Fernando -inaugurado hace más de 25 años- es una de las cuatro grandes superficies de las que la multinacional Unibail-Rodamco intenta desprenderse en España en el marco de una nueva estrategia en la que estos activos, a pesar de ser rentables, no tendrían cabida por su ubicación y tamaño. Junto a Bahía Sur, el paquete en venta incluiría a los centros comerciales de Los Arcos, en Sevilla; Vallsur, en Valladolid, y El Faro, en Badajoz.

Unibail-Rodamco ha preferido no hacer comentarios al respecto. No confirma la venta de Bahía Sur, aunque tampoco la desmiente. Es su política habitual, aclaran desde la compañía. De su venta, no obstante, se hizo eco ayer en La Isla la formación política Plataforma 3R, que responsabilizó al gobierno municipal isleño de la marcha de la multinacional. Eso provocó que la noticia trascendiera de los portales especializados. Incluso que el Ayuntamiento tuviera conocimiento de esta posible venta del centro comercial que da trabajo a un millar de personas en San Fernando.

Hay que recordar que desde hace una década se habla en La Isla de la posibilidad de afrontar la ampliación del centro comercial de Caño Herrera, un proyecto que estuvo casi a punto de conseguirse en su día pero que luego se enfrió y, con la crisis económica, quedó definitivamente apartado. Recientemente se han mantenido también contactos en ese sentido promovidos desde el Ayuntamiento, pero no han llegado a nada.

En 2014, y tras una inversión de unos seis millones de euros, cambió su imagen para estrenar una gran terraza a la Bahía, centrada en la faceta hostelera.