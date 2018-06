Un juez dice que el policía Juan Cadenas puede trabajar

Juan Cadenas, el policía local que perdió un ojo tras una brutal agresión por parte del clan polichero de Los Cachimba, está impedido para trabajar en aquellos puestos “que impongan moderada responsabilidad, estrés o visión binocular, pero no para el resto”. Así lo ha decidido el magistrado Eloy Hernández Lafuente, titular del Juzgado de lo Social número 2 de Cádiz, quien en una reciente sentencia ha desestimado la demanda presentada por el agente contra la resolución que emitió en su día la Seguridad Social por la que se le otorgaba una incapacidad total, y no absoluta como él pretendía.

“No considero que el demandante estuviese inútil para cualquier trabajo”, argumenta el juez. “Sí para el suyo y muchos, pero no para todos, al conservar la fuerza y las capacidad personales para otros, como los considerados sedentarios en lo físico y livianos en la exigencia mental”.

En su demanda, no obstante, Juan Cadenas alegó que, además de haber perdido un ojo, sufre graves secuelas psicólogicas a raíz de la paliza sufrida en el asalto a la comisaría de Puerto Serrano en 2015: estrés, irritabilidad, depresión, sentimiento de abandono... De ello da prueba el propio dictamen emitido por la Seguridad Social, que valora el estrés postraumático del policía en grado 2-3 sobre 4. “Con este reconocimiento es incomprensible que el juez entienda que Juan puede trabajar en algo”, lamenta su abogado, Ramón Dávila, que ya ha anunciado que va a recurrir la sentencia.

El letrado ha calificado la resolución judicial como “mala” y “contradictoria”. Según Dávila, el juez “infringe gravemente las reglas de valoración de las pruebas, pues no tiene en cuenta los informes periciales en los que se reflejan las importantes secuelas que padece mi cliente”. “Tampoco ha valorado que una de las peritos que ha intervenido en este caso, la psicóloga de la mutua (que no privada), señaló que Juan Cadenas no estaba capacitado para trabajar en ningún lugar”.