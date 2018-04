El pleno da luz verde a la comisión de investigación de las casas del Coto

El pleno del Ayuntamiento de Bornos ha aprobado, a iniciativa de IU, la constitución de una comisión informativa especial de investigación de la promoción de las 40 viviendas de protección oficial en el Coto de Bornos, que se levantó en la década de los 90, y que fue ruinosa desde el primer momento impidiendo a sus propietarios vivir en ella.

El Ayuntamiento de entonces promovió, entre diciembre de 1994 y diciembre de 1995, la construcción de 40 viviendas en régimen de protección oficial en las calles Sol y Nueva, de Coto de Bornos . Tras la detección de una serie de patologías en las viviendas, se procedió a la reparación de 18 de ellas y la demolición de un total de 22 casas.

Después de más de dos décadas, en septiembre de 2017, el propio Consistorio hizo entrega de las llaves de nuevas casas a las 22 familias que no habían podido acceder a su vivienda durante todo este periodo. Todo este proceso fue analizado por la Cámara de Cuentas de Andalucía, considerándose que no se había gestionado de forma eficiente. Además, este organismo cuantificó, en enero de 2015, en 702.249,43 euros las obras de las 40 viviendas en su informe de fiscalización de determinadas áreas del Ayuntamiento de Bornos. Especificó un total de 1.262.517,22 euros en la rehabilitación de las 18 viviendas y en la demolición de las 22 casas restantes. Estas cuantías no incluyen la cifra correspondiente a la construcción de estas últimas 22 casas llevadas a cabo en el presente mandato, que han contado con un presupuesto de licitación de 459.250 euros, ni los alquileres que se han abonado en concepto de realojo desde el ejercicio 2002. Para Hugo Palomares, alcalde de Bornos, "el equipo de gobierno se fijó como prioridad absoluta la construcción de las viviendas para acabar con el calvario que estaban viviendo 22 familias durante 20 años". Recordó su compromiso de impulsar una investigación que ahora arrancará con el respaldo plenario.