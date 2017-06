La plantilla de Navantia en San Fernando convoca una manifestación el próximo día 22

Los trabajadores de la factoría de Navantia en San Fernando ya han decidido el día en el que llevarán a cabo una de las movilizaciones acordadas hace ya aproximadamente un mes. Ayer quedó fijado el próximo día 22 como la jornada en la que la plantilla de la factoría isleña se manifestará por las calles de la localidad tras salir de la planta, con el objetivo de "llevar a la ciudadanía y al ámbito político" las reivindicaciones de carga de trabajo, según expresó ayer el presidente del comité de empresa, Jesús Peralta.

En declaraciones a Efe, Peralta dijo que Navantia San Fernando es "el único centro de la compañía en toda España que adolece de carga de trabajo" y recalcó que la plantilla continúa adelante con el calendario de movilizaciones. Asimismo, señaló que "en principio no hay ningún avance" para la negociación del plan industrial, si bien "todo apunta que se iniciará a final de mes" esa negociación de uno de los "hitos fundamentales" para el futuro de la empresa.

"De momento hay muy buen talante y buenas palabras, pero los hechos no se producen a día de hoy, por lo que vamos a mantener el calendario de movilizaciones mientras no empiece esa negociación y no se resuelvan los conflictos que tiene la compañía antes de la movilización", concluyó Peralta.

En este sentido, hay que recordar que la factoría de San Fernando y toda la compañía pública siguen muy pendientes de alguna novedad con respecto al futuro del contrato con Arabia Saudí que posibilitará la construcción en el astillero isleño de cinco corbetas, lo que supondría trabajo y tranquilidad para toda la Bahía durante varios años. De momento, todas las fuentes apuntan a que esa firma podría producirse a final de este mes.