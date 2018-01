Una plaga de orugas invade la Escuela Infantil Elvira Lindo

La Escuela Infantil Elvira Lindo ha vuelto a denunciar problemas en el centro educativo que, una vez más, están provocados en su mayor parte por el solar abandonado en la plaza María Auxiliadora, donde quedó paralizada hace una década la construcción de una sala de barrio.

Ya el pasado año detectaron la presencia de pulgas que transportaban hasta el patio del centro educativo algunos de los gatos de la colonia que habita en el solar donde se acumula basura y maleza. Ahora el problema es la presencia de ratones y, en mayor medida, de orugas, que también han acabado en el interior del colegio.

El pasado curso escolar tuvieron un problema similar con la presencia de pulgas

Según denuncia la Asociación de Madres y Padres de la escuela y la propia dirección del centro, las orugas han encontrado un "hábitat perfecto" en el patio del colegio, porque también allí crece la hierba y no se elimina. "Hemos pedido al Ayuntamiento que venga a desbrozar el patio pero la verdad es que la actuación deja mucho que desear y la situación no cambia", afirma la dirección. Aunque apuntan que las orugas "no son de las peligrosas", es habitual encontrarse a algunos niños jugando con ellas en el recreo.

También se ha trasladado al Ayuntamiento el problema de la presencia de ratones y está previsto que durante el fin de semana la empresa Coplaga tome las medidas oportunas para solucionar el tema.

La situación en el colegio es complicada porque complicado es actuar en la parcela contigua. La principal dificultad para su mantenimiento es que las obras abandonadas entrañan un importante peligro si se accede a ellas, ya que existe la posibilidad de que se produzcan derrumbes por el deterioro de la infraestructura con el paso de los años.

"Nos ha visitado el concejal de Urbanismo para presentarnos un nuevo proyecto para la parcela, pero mientras no se hace nada, la situación no cambia", lamentan los padres.

Además de esto, otro problema ya antiguo que padece la escuela infantil -en la que estudian 175 niños de entre tres y cinco años- es el mal estado del techo de la Sala de Usos Múltiples (SUM) que sirve para realizar actividades con los alumnos y que alberga el aula matinal. Cada vez que llueve se inunda la sala, estropeando material y causando incidentes en el sistema eléctrico. Ya el pasado año, a raíz de otra denuncia de los padres, se actuó en los techos del centro porque había aulas con goteras graves, quedando pendiente esa sala que acarrea muchos problemas.