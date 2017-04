La ocupación media de los grandes hoteles roza el 72% durante el puente

Los hoteles y apartahoteles de la localidad afrontan con buenas previsiones el puente del primero de mayo, teniendo en cuenta que el próximo lunes es día festivo en toda España, mientras que el martes 2 también es fiesta en la Comunidad de Madrid.

De esta forma, los grandes establecimientos hoteleros de la costa comenzaron a recibir ayer a un buen número de clientes pese al mal tiempo que reinó ayer en la ciudad. No obstante, se prevé una ocupación media que rozará el 72 por ciento durante estos días, lo que supone cifras muy similares al puente del primero de mayo de 2016. Desde el Ayuntamiento resaltan que hay establecimientos hoteleros que destacan en cuanto a las previsiones de grado de ocupación, puesto que el hotel Sensimar Playa La Barrosa prevé una ocupación del 96 por ciento, mientras que el hotel Barrosa Park alcanzará el 94 por ciento y el Valentín Sancti Petri el 91 por ciento. Asimismo, el Aldiana Andalusien prevé un 90 por ciento de ocupación, mientras que el hotel Iberostar Al Andalus llegará al 88 por ciento y el Club Riu Chiclana al 86 por ciento.

Además, en los hoteles de dos y estrellas, destaca el hotel escuela Fuentemar, que este año alcanzará el 93,75 por ciento, superando en casi dos puntos los datos que manejó durante el puente de mayo de 2016. Por su parte, el hotel Azalea Playa llegará al 80 por ciento, mientras que el Cortijo Los Gallos y el hostal Nuestra Señora del Rosario tendrán un 70 por ciento de ocupación durante los próximos días.

En este sentido, la delegada municipal de Turismo, Ana González, destaca que, "esperemos que el tiempo ayude y permita que los visitantes puedan disfrutar de días de descanso junto a la playa, además de otros atractivos que presenta nuestra localidad como la cultura, el deporte, los espacios naturales". En este sentido, una de las apuestas del Ayuntamiento es la celebración de la segunda edición del 'Cadizfornia Fest', que se celebra en el poblado de Sancti Petri hasta el próximo lunes.

Cuatro intensas jornadas cargadas de actividades para acercar a la ciudadanía la cultura del surf de una manera novedosa, atractiva, divertida y en fusión con la gastronomía, la música y el arte, teniendo el deporte y el mar como telón de fondo. De esta forma, tanto pequeños como mayores podrán realizar numerosas actividades relacionadas con el surf, el skate, además de disfrutar de conciertos, talleres, conferencias, gastronomía, etcétera…

En concreto, el 'Cadizfornia Fest' celebra hoy, a partir de las 11:00 horas el taller de iniciación al surf, así como los talleres de surf skate y gastronomía. Ya por la tarde, a partir de las 15:00 horas, tendrá lugar el campeonato de skate, para posteriormente continuar con un nuevo taller de gastronomía y una clase teórica de la rider Lucía Martiño. En cuanto a los conciertos, que comenzarán a partir de las 19:00 horas, será turno para Iseo & Dodosound, The Agapornis y No me pises que llevo chanclas.