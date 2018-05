Las obras del parking no estarán en el plazo previsto, aunque avanzan

Tras las preguntas lanzadas esta misma semana por parte de la formación levantemos El Puerto, sobre la falta de transparencia que rodea a la marcha de las obras del aparcamiento subterráneo de Pozos Dulces, el alcalde de la ciudad, David de la Encina, salió ayer a dar explicaciones sobre el estado en el que se encuentran los trabajos.

El primer edil anunció que "el aparcamiento se encuentra actualmente, en un grado de ejecución del 95% en estructura y pantalla, por lo que se ha superado la primera etapa que era crear todo el perímetro en el que iba el parking, mientras que paralelamente estamos al 15% inyectando las columnas del parking, los pilotes".

De la Encina cree que el parking debía haberse proyectado en otro emplazamiento

Según David de la Encina, la previsión es tener para finales de verano o el mes de octubre la estructura y los pilotes, para a partir de entonces comenzar lo que se llama excavación en mina, es decir, el vaciado del terreno y la construcción de la tapa.

Este ritmo de trabajo supone un considerable retraso con respecto a los planes iniciales de las obras, que deberían haber estado terminadas para finales del próximo mes de junio. Distintas eventualidades han terminado por retrasar los plazos, aunque aún no se explicado si este retraso es achacable a la empresa constructora, con lo que llevaría una serie de penalizaciones económicas, o se ha debido a otras causas ajenas a la constructora.

Lo cierto es que, a pesar de que el ritmo de los trabajos es bueno a simple vista, el plazo estimado se va a sobrepasar ampliamente y de hecho aún no se ha presentado públicamente el proyecto que en teoría debe estar ya prácticamente terminado para la superficie del futuro aparcamiento.

En palabras de De la Encina "especialmente nos interesa la estructura que queda por arriba, el paseo fluvial que vamos a construir para que la tapa que cubre el parking no sea solo una cobertura de obra sino un auténtico paseo fluvial que sea la entrada a El Puerto de Santa María por el río Guadalete y el inicio de ese gran paseo de siete kilómetros de recorrido que queremos que sea la tarjeta de visita de El Puerto, recuperando el Guadalete para la vida de la ciudad". No obstante, este proyecto aún no se ha dado a conocer, aunque sí se ha avanzado por parte del gobierno municipal que se extenderá hacia la zona de la estación de ferrocarril, para crear a la altura de la antigua rotonda de Pozos Dulces una especie de auditorio al aire libre.

Aunque finalmente el gobierno municipal optó por seguir adelante con este proyecto, tras descartar el que se preveía también junto a la Plaza de Toros, David de la Encina insistió ayer en que este parking "se podría haber realizado en otra zona, como la margen izquierda, que hubiera sido más barato y sencillo", recalcando que su actual ubicación "fue una decisión que tomó el anterior Gobierno y nosotros la estamos materializado".

No obstante, el alcalde insistió en que "hay decisión política y capacidad económica para afrontar estas obras y lo que representan de transformación, gracias a los fondos Edusi y a recursos propios que servirán en gran media para recuperar todo el Guadalete, dar paso a la transformación del Parque Calderón y, finalmente, para que en unos años toda la Ribera del Río, desde Pozos Dulces hasta La Puntilla, desarrolle una auténtica transformación fluvial".

Por parte de la formación Levantemos y de otros integrantes de la mesa de seguimiento se está a la espera de su convocatoria, ya que la misma no se reúne desde hace ya cerca de un año.