Las ratas obligan a la escuela Elvira Lindo a cerrar su puerta principal

Los problemas en la Escuela Infantil Elvira Lindo no se solucionan y los padres y madres de los alumnos están cada vez más enfadados por los trastornos que están ocasionando. Al margen de los problemas que existen en la infraestructura del colegio, que están a la espera de solucionarse con la intervención anunciada por el Ayuntamiento, la presencia de ratas en la escuela es cada vez mayor. Este martes, la dirección del colegio optó por cerrar la puerta principal de la escuela al detectarse un nido de ratas en la fachada principal, que estaban recorriendo el porche. Desde entonces, la entrada y salida del alumnado la realizan por una puerta trasera "que es más pequeña y tiene un escalón, por lo que la medida provisional no se puede alargar por mucho tiempo", apuntan desde la Escuela.

Por su parte, el Ayuntamiento de Puerto Real ya ha iniciado los trabajos para eliminar la plaga de roedores, tapar los agujeros por donde estos salen y colocar anillas en los árboles para que las ratas no los transiten. Se da la circunstancia de que han sido los propios padres y madres de la Escuela Infantil los que han tenido que sufragar el coste de las anillas "porque desde el Ayuntamiento nos dijeron que no podían hacer frente a los gastos de las mismas", aclaran sorprendidos desde la AMPA 'Arco Iris'.

Pero, pese a esta actuación, son conscientes de que el problema no se soluciona y sólo se pone un parche. Vuelven a señalar a la parcela contigua al colegio, donde quedó paralizada la construcción de una sala de barrio, como la principal causa de esta situación debido a su abandono. "Ya estamos cansados de insistir que hasta que no se adecente esa zona no se terminarán los problemas, ya que desde ahí acceden tanto las ratas como los gatos que dejan pulgas en el patio del recreo como las orugas que están provocando también problemas a muchos alumnos", insiste la AMPA.