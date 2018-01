El obispo de Jerez no ve discriminación en las hermandades portuenses

El obispo de Jerez, José Mazuelos, se ha pronunciado sobre la polémica que ha envuelto a las hermandades portuenses de La Soledad y la Borriquita, al no permitir este año las cuadrillas mixtas.

En una tertulia organizada por el programa Luz de Pasión, en Ondaluz -en la que curiosamente los cinco participantes eran hombres- el obispo restó importancia al caso asegurando que han sido las hermandades las que han tomado la decisión de no contar este año con cuadrillas mixtas de costaleros. "Pasa también en el fútbol", dijo el obispo, quien recordó que "no hay equipos mixtos, sino masculinos y femeninos".

Según Mazuelos "El Puerto decidió en su día contar con cuadrillas mixtas y ahora las nuevas juntas de gobierno y sus nuevos capataces deciden otra cosa. No hay discriminación porque las cuadrillas pueden ser masculinas o femeninas", defendió, al tiempo que aseguró que "el obispo no puede imponer lo que tienen que hacer. Que se presenten a unas elecciones y si salen que digan que vuelvan las cuadrillas mixtas", dijo.

En opinión de Mazuelos, "yo no tengo inconveniente hacia las cuadrillas mixtas pero se han dado cuenta de que no van bien, yo no he preguntado por qué".

El obispo dijo además que se les había dicho a las costaleras portuenses que el capataz tiene potestad para elegir sus cuadrillas y que es un asunto de organización interna de las hermandades.