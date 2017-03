El número de abortos desciende un 25% en tresaños en la provincia

Profesionales de atención primaria y atención hospitalaria participan desde ayer y hasta el sábado en Jerez en el IX Congreso de la Sociedad Andaluza de Contracepción (SAC), que pretende ser un punto de encuentro para la formación y un espacio que avance en la creación de un modelo organizativo único de la anticoncepción en Andalucía. La presidenta de la SAC, Mercedes Martínez, lamentó ayer que existe una gran disparidad en cuanto al acceso y la financiación de los métodos anticonceptivos dependiendo de la provincia o incluso de la ciudad en la que resida la mujer. Por este motivo se ha invitado a participar a la directora general de Salud Pública, Remedios Martel, quien presentará el plan estratégico que está vigente en Andalucía, con el fin de que además se abra un debate sobre la puesta en marcha de este modelo único.

Tanto el presidente del comité organizador del congreso, Elías Rodríguez, como la presidenta del comité científico, Isabel Ramírez, destacaron que desde la puesta en marcha de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva de 2010 se ha observado un descenso del número de interrupciones voluntarias del embarazo, de forma que se ha vuelto a los niveles de 2005, después de años de progresivos aumentos.

Según los últimos datos, tanto en los distrito sanitarios de Jerez- Costa Noroeste y Sierra, como en el de Cádiz, que incluye también La Janda, los abortos descendieron un 25% entre 2012 y 2015. No obstante, Rodríguez señaló que aún hay una cuarta parte de las mujeres en edad fértil que no utiliza ningún método anticonceptivo y el preservativo sigue siendo el más utilizado, en casi un 30% de los casos.

¿Cómo se ha llegado entonces a un descenso de embarazos no deseados? La doctora Ramírez mantuvo que la clave no está tanto en el mayor uso de métodos anticonceptivos sino en un mejor uso de los mismos. En esta línea la presidenta de la SAC coincidió en que, sin duda, ha sido fundamental la utilización de métodos anticonceptivos que son de más fácil cumplimiento, los llamados de larga duración como son el implante o los DIU, "que tienen una eficacia grandísima". El problema está, según aseguró, en las diferencias que se dan incluso dentro de la propia comunidad andaluza. "El DIU de cobre está financiado, pero el DIU hormonal, por regla general, no lo está como anticonceptivo aunque sí como tratamiento de las hemorragias y el implante está financiado en algunos casos".

Otra de las claves para el descenso del número de abortos ha sido, según estos expertos, la libre dispensación de la píldora postcoital en las farmacias desde 2009. "El 95% de los jóvenes sabe que existe esta píldora. Nosotros, por supuesto, la recomendamos, pero no como método anticonceptivo sino como una segunda alternativa. En estudios que se han hecho ha quedado demostrado además que la mujer no la utiliza de forma habitual. Hay muy pocas repetidoras".

Según indicó la doctora Ramírez, si bien en teoría "está planteado que cada mujer puede acceder desde la Atención Primaria a las consultas de anticoncepción, también es verdad que no hay consultas específicas, y éste es uno de los motivos de que por ejemplo sea complicado llegar a los jóvenes. Éstos no acudan a su médico de familia para un tema así porque no encuentran la confidencialidad deseada".