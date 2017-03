Habrá nuevos empleos en los tres astilleros de la Bahía

No se cerrará ningún astillero en la Bahía y, además, se crearán nuevos empleos. Casi nadie lo esperaba, pero la mañana de ayer acabó siendo casi una garantía de futuro para los representantes de los tres comités de las factorías de Navantia. Los delegados sindicales de Cádiz, Puerto Real y San Fernando escucharon de boca de la propia presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Pilar Platero, que el nuevo plan industrial que debe empezar a negociarse no contemplará el cierre de ninguna de las tres factorías y que, además, se crearán nuevos empleos. Por si sus palabras no bastaran, estas mismas ideas fueron después ratificadas en un comunicado oficial de prensa de la sociedad estatal propietaria de Navantia.

En esa nota de prensa, la SEPI confirmó ayer varios aspectos fundamentales para la representación sindical y que, sin duda, eran parte del motivo por el que se solicitó el encuentro con Pilar Platero. La sociedad estatal aseguró, en primer lugar, que el plan estratégico (lo que los sindicatos llaman plan industrial) que se prevé aplicar en Navantia "tendrá como objetivo el mantenimiento de todos los centros de trabajo y la generación de nuevos empleos que respondan a las exigencias de las nuevas tecnologías y la consecución de nuevos pedidos para reforzar la carga de trabajo ya existente". Pero, además, la presidenta recalcó que la finalidad de dicho plan no es otra que "potenciar la eficiencia y sostenibilidad de Navantia, mediante el refuerzo de su impacto sobre las áreas económicas donde se ubican sus astilleros".

Otro asunto confirmado ayer por la SEPI fue que se pondrá en marcha un plan de formación "para reforzar las capacidades estratégicas de la compañía", así como "un plan de transformación digital 4.0 para la mejora de los procesos, productos y el modelo de negocio de Navantia".

Nada más acabar la reunión, los representantes sindicales lanzaron dos conclusiones: la primera, tranquilidad y satisfacción por la contundencia con la que Platero aseguró ayer que no se cerrará ningún centro; y, la segunda, las buenas sensaciones generadas "por la actitud de la presidenta de la SEPI, con la que esperamos seguir negociando".

Desde el comité de Puerto Real, su presidente, Antonio Noria, aseguró que "lo más importante de este día es que ha asegurado que con el nuevo plan industrial no se cierra ningún centro". Además, el sindicalista explicó que "hemos hablado de rejuvenecimiento de plantilla, para que ninguna factoría gaditana acabe muriendo por cierre vegetativo, por la edad de sus trabajadores; se ha comprometido a estudiarlo en la comisión interministerial que se ha creado". Noria también apuntó que Pilar Platero "ha asegurado que las corbetas para Arabia Saudí se van a hacer, aunque aún no hay fecha para la firma de contrato".

Desde San Fernando, el secretario general de UGT en Navantia, Manuel Aranda, valoró el "mensaje tranquilizador y de diálogo" que se había trasladado a los trabajadores acerca del futuro de la empresa y en lo que toca a la financiación. "El objetivo es el mismo, aunque luego haya diferencias en la manera en la que se alcanza ese objetivo". De la reunión, no obstante, salieron satisfechos "aunque todavía con dudas" que no han conseguido disipar. Según Aranda, la presidenta de la SEPI "da por hecho" el contrato con Arabia para la construcción de las corbetas e, incluso, en el transcurso de la reunión ha hablado de nueva carga de trabajo aunque, eso sí, no se ha llegado a precisar de qué se trata".