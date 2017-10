La negociación del nuevo plan industrial de Navantia, a cinco millones de distancia

Sin noticias de la negociación del plan estratégico que puede aclarar el futuro de Navantia. El inicio de las reuniones, como ya publicó este periódico, depende de que la empresa pública acepte pagar los atrasos de las asimilaciones contempladas en el tercer convenio colectivo, vigente después de que la Audiencia Nacional anulara el cuarto, y que afecta a un buen número de operarios de plantilla pertenecientes a la antigua FABA, entre ellos los de San Fernando.

Ayer, el presidente del comité de la factoría isleña, Jesús Peralta, siguió reclamando el pago de esos atrasos antes de iniciar cualquier negociación. Según los cálculo sindicales, tras los cuatro años de espera, y sólo entre las tres plantas de la Bahía de Cádiz, la cantidad que reclaman ronda los 5 millones de euros, a razón de mil euros por empleado y año. Peralta detalló que "queremos iniciar la negociación, pero también que se nos pague lo que es nuestro".

Los comités creen que, sólo en la Bahía, los atrasos suman mil euros por empleado y añoEn la última semana se ha vuelto a modificar el contrato a petición de Arabia

En este punto, indicó que cobra importancia la aprobación de los nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018, "pero con el conflicto de Cataluña, el Gobierno no prevé que pueda sacarlos adelante porque el PNV ya le ha dicho que no; y si se prorrogan, no habrá nuevas partidas presupuestarias, lo que anularía cualquier posibilidad de cobrar esas asimilaciones".

Además, Navantia se encuentra ahora más pendiente de solucionar otro conflicto, el que mantiene en vilo a las factorías gallegas de Fene y Ferrol, con casi tres semanas ya de huelga indefinida a propuesta del sindicato CIG. Después de varias votaciones, la protesta sigue y las contratas no pueden entrar a realizar su tarea en los astilleros, lo que de rebote también afecta a la producción en Puerto Real, que esperan la llegada de bloques para los petroleros. Incluso, la empresa pública analizó la posibilidad de un cierre patronal por motivos de salud e higiene, algo que de momento ha aparcado.

Esta situación de bloqueo en la negociación podría tener otra salida: la liquidez que aportaría a Navantia la firma definitiva del contrato para la construcción de las cinco corbetas para Arabia Saudí. Serían 3.000 millones de euros los que ingresaría la compañía y eso despejaría el horizonte, no sólo del pago de esos atrasos, sino de la propia Navantia. Desde el comité isleño siguen confiados en que el anuncio de la firma del contrato se produzca pronto. De hecho, según pudo saber ayer este periódico, la pasada semana se produjo una visita de altos representantes de la empresa pública al país saudí y todos los trámites necesarios para la firma han sido revisados y adaptados. No habría nada ya, por tanto, que impidiera la rúbrica definitiva.

Sin embargo, no sería la primera vez en el último año que Navantia ha tenido que hacer frente a modificaciones en el contrato o bien a peticiones expresas de Arabia. Todas han sido atendidas pero, en el seno de la empresa española de construcción naval, siguen sin tener definida una fecha ni siquiera aproximada para que tal hecho se produzca.

Preguntado por este asunto, el presidente del comité de empresa de Navantia en San Fernando, Jesús Peralta, explicó ayer a este periódico que "todos esperamos que de una vez se produzca esa firma, que no sólo solucionaría asuntos que nos afectan como el pago de los atrasos que estamos reclamando, sino que sobre todo pondría las bases de futuro para esta empresa".

Mientras tanto, en la factoría isleña continúan trabajando en los detalles del Buque de Acción Marítima (BAM) que quedan tras su botadura y en la división de Sistemas, sin nada más, por el momento, que construir.