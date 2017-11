La música local protagoniza una nueva edición del 'Rock D'Akí'

Es una de las citas musicales clásicas en la Villa que, aunque a lo largo de su historia ha tenido distintas ubicaciones y se ha bautizado con distintos nombres, mantiene la esencia de ofrecer conciertos protagonizados por grupos locales, esencialmente de rock, aunque el abanico es cada vez más amplio.

Mañana sábado, por el escenario que se instalará en el paseo Canalejas del recinto ferial, ante la Caseta Municipal, tendrá lugar una nueva edición del Festival Rock D'Akí, que congregará a una decena de grupos locales desde las tres de la tarde. El concierto será gratuito y al aire libre, por deseo expreso de muchos de los participantes, que no están del todo convencidos de la acústica de la Caseta Municipal.

En esta edición se contará con la participación de Conciencia de Grillo, Freedom In Jails, Bajos Fondos, The krapulas RnB Band, Resaca Rebelde, Los Comix, Old Fish, Mohave, Crooked Soul y Suspenders, además de la actuación del grupo jerezano La Pompa Jonda.

Otra de las novedades de este año es que se realizará una grabación íntegra del concierto además de un vídeo clip que podrá servir de promoción de los grupos participantes. Desde el Ayuntamiento de Puerto Real, que organiza el festival a través de la concejalía de Juventud, se espera que la cita sea un éxito y anima a los grupos participantes en el concierto se constituyan como asociación, para lo que contarán con la colaboración del Consistorio.