"O se lo montaron bieno hay más gente metida"

El Hospital Clínico Universitario de Puerto Real aún no se había recuperado ayer del revuelo que se generó con la detención el miércoles de dos de los implicados en el presunto fraude al Servicio Andaluz de Salud (SAS), utilizando recetas de material ortopédico para pacientes inexistentes e incluso fallecidos.

Los corrillos del primer café de la mañana no tenían otro tema de conversación que todo lo ocurrido el día anterior y como habría acabado todo. Los detenidos no estaban en su habitual puesto de trabajo y los vehículos de ambos no se habían movido del lugar donde quedaron estacionados un día antes.

Aunque el revuelo fue mayúsculo, no todos se sorprendieron. "Sabíamos que tarde o temprano iba a estallar todo porque esto se sabe desde hace ya varios años y han sido muchos los trabajadores de ese servicio, que ya no funciona del mismo modo, los que han ido a declarar. Estaba claro que algo raro había", comentaba ayer una trabajadora, también auxiliar administrativo.

Pero lo que sí sorprendió, y mucho, fue la detención de los dos administrativos. En una conversación con varios empleados uno de ellos intentaba explicar que arrestados "no son lo que en Cádiz conocemos como 'dos listos', para nada. O se lo tuvieron que montar muy bien para llegar incluso a falsear los visados y las firmas de los médicos o hay más gente implicada que todavía no ha salido, porque de otro modo no nos lo explicamos", argumentaba el empleado. "Seguro, seguro que hay más gente metida en el tema, porque tampoco ellos tenían un puesto en el que se podía decidir mucho porque eran auxiliares administrativos que básicamente trasladaban peticiones a las ortopedias", apostillaba otra trabajadora sanitaria.

Aunque la mayoría de los compañeros de los detenidos no querían ayer hacer declaraciones por desconocer en profundidad cómo funcionaba la trama y a la espera de que se resuelva todo en los juzgados, en lo que sí hubo coincidencia fue en criticar las formas en las que éstos fueron arrestados. "No sé cual es el protocolo que se debe de seguir en estos casos pero no nos parece normal que se cuele aquí la Guardia Civil, corriendo por los pasillos, y llegue hasta la persona le ponga las esposas y se lo lleve delante de todo el mundo como si fuese un asesino, que hasta una compañera tuvo que echarle una chaqueta por encima", criticaba una empleada y amiga de uno de los dos detenidos. "Yo me he acercado incluso a mi sindicato para que diga algo al respecto, pero no quieren. Me dicen que como hay un proceso judicial abierto no quieren entrar en el tema", apuntaba.

Pero la incertidumbre entre la plantilla se mezclaba con el miedo. La dirección del Hospital entregó ayer mismo sellos nominales a todo el personal que maneja el tema ortopédico, de manera que quede constancia de qué persona tramita cada petición, con nombre y apellidos. "Ya estamos asustados con todo este jaleo. Nosotros tenemos mucho trabajo y tramitamos mucha documentación. Nos da miedo que nos puedan colar cualquier cosa de estas", decía un empleado.

Poco a poco, el hospital de Puerto Real empieza a recuperar la normalidad y lo hace a la espera de conocer los avances del caso a través de la prensa "porque aquí nadie nos cuenta nada ni nos dice si tenemos que cambiar de proceder", lamentan los empleados del Clínico. La normalidad que se recupera en el hospital apenas durará unos días ya que está previsto que el próximo 6 de febrero dé comienzo una huelga indefinida en el servicio de limpieza del complejo hospitalario que, aunque es otro cantar, también es uno de los principales temas de conversación en el centro.