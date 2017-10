Triana Serrano es una arquitecta gaditana que lleva siete años viviendo en Río de Janeiro. Se marchó allí por causas personales y abrió su estudio, donde ha aprendido lo difícil que es hallar trabajo en Brasil si no se tienen los contactos adecuados. Vive cerca de la favela Rocinha y ayer se mostraba absolutamente escandalizada por el suceso que le había costado la vida a la portuense Esperanza Jiménez: "¿Cómo les metieron allí? Cualquier persona que viva en Río sabe cómo están las cosas en la Rocinha. Hace mucho tiempo que nadie que no viva allí no se aventura en esta favela. Todos saben que las cosas se han puesto allí muy peligrosas y a los turistas les deberían haber informado de ello. Hay una guerra y existe una intervención militar".

Esto no ha sido siempre así en la Rocinha, según Serrano, y hace un par de años ella misma hizo alguna incursión en coche en su calle principal "por curiosidad", la calle que une los adinerados barrios de Gavea y Sao Conrado. Pero incluso entonces jamás se le ocurrió adentrarse en el interior de la favela. "Pero eso fue en los años buenos, antes de la crisis, ahora meterse allí es impensable. Nadie en su sano juicio lo haría".

Afirma Triana Serrano que Río de Janeiro no es necesariamente una ciudad peligrosa siempre y cuando uno no se meta en las zonas más problemáticas. "Yo no he tenido ningún percance en siete años, aunque sí se escucha en las noticias que ha habido un incremento de asaltos y robos en algunos de los barrios más ricos, pero lo que es violencia siempre está relacionada con las favelas y suele ser la que se produce entre bandas rivales. Hay que tener en cuenta que en Río no existe, como en España, zonas de intersección en los barrios, sino que todo está muy delimitado y sectorizado. Cuando entras en un barrio peligroso estás entrando en ese barrio, no hay posibilidad de confusión".