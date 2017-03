Un mes sin solución a la vista

Un mes después de que la propuesta de reforma de la estiba del Gobierno central provocase un cataclismo en el sector, el real decreto elaborado por el Ministerio de Fomento sigue encontrando más rechazo que apoyo en todos los implicados en alcanzar un acuerdo que liberalice la contratación de los estibadores y dé así cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que exige ese cambio. Tanto rechazo suscita que el Gobierno no podía más que confirmar ayer que está dispuesto a retrasar su llegada al Congreso para "dar más tiempo" para un acuerdo entre la patronal y los trabajadores.

Esa es la versión oficial que daba ayer el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, tras el Consejo de Ministros. "Creemos que hay margen para un acuerdo y si necesitamos más tiempo para ese acuerdo estamos dispuestos a dar más tiempo para él", aseguraba a preguntas de los periodistas sobre la posibilidad de retrasar la fecha de votación del decreto de la estiba en el Congreso. En la trastienda está la negativa cosechada en el resto de los grupos políticos con representación en la Cámara Baja, que abocaría a la derogación el decreto. Por tanto, y en función de cómo avancen las negociaciones en los próximos días, la fecha del debate de convalidación del real decreto ley probablemente se modificará en la próxima reunión de la junta de portavoces del Congreso, que será el martes.

La puntilla la daba Ciudadanos el pasado jueves, al asegurar que no apoyaría el decreto en los términos en los que se ha planteado por falta de diálogo y reclamar la apertura de una mesa de debate. El PP no puede contar tampoco con el PSOE, que ayer mismo reiteraba su postura: no a la convalidación del decreto, incluso no a su tramitación como proyecto de ley, reclamando que se derogue para presentar un proyecto de ley consensuado para la reforma de la estiba. Podemos está a la contra desde el principio del proceso. La aritmética parlamentaria no le cuadra al Gobierno de Rajoy, que trabaja además a contrarreloj, ya que tiene solo 30 días para convalidar su decreto. Ante esa certeza, los sindicatos decidían suspender los dos primeros días de huelga de la estiba.

A esa premura de tiempo hacía referencia el ministro Méndez de Vigo, pidiendo "responsabilidad" a las partes y recordando que "a partir de que caiga la sentencia tendremos que pagar 134.000 euros al día", en referencia a un segundo dictamen de la Justicia europea por incumplir la legislación de la UE al no haber liberalizado el sector de la estiba, que supondría el establecimiento de una multa diaria. En esa idea insistía en clave de partido el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, emplazando a PSOE y a Ciudadanos a que pongan sobre la mesa los cambios que quieren introducir en el real decreto ley sobre la estiba, en lugar de manifestarse en contra y pedir que se retrase.

Más allá del Congreso, patronal y sindicatos, están tratando de concertar una nueva reunión después de que la del pasado martes se cerrase sin acuerdo. Después de haber sido desconvocadas las dos primeras jornadas de huelga, los días 6 y 8, se intenta cuadrar una fecha para negociar antes del jueves 9 de marzo, día en el que estaba previsto que el decreto ley llegase al Congreso. El presidente del Consejo Económico y Social, Marcos Peña, mediador fijado por el Gobierno, será el encargado de consensuar con ambas partes el formato y el orden del día del encuentro. Y según fuentes citadas por Europa Press, también en esto hay diferencias: mientras las empresas reclaman un encuentro de carácter técnico, de los abogados, los sindicatos quieren que sea plenaria, es decir, con todos los representantes del sector, y aborde todos los asuntos pendientes.

La cuestión principal a resolver es el mantenimiento de los empleos existentes en la actualidad. Los trabajadores reclaman la subrogación y que se garanticen sus condiciones laborales; las empresas piden al Gobierno que habilite ayudas públicas para hacer frente a esa subrogación.

Mientras llega esa nueva reunión y a la espera de decidir si inician la huelga el viernes, los trabajadores continúan con las movilizaciones en contra del decreto ley. El próximo día 8, los estibadores del puerto de Algeciras, todos ellos afiliados al sindicato Coordinadora, se concentrarán en la Plaza Alta de la ciudad. Algeciras tiene 1.850 de los 6.200 estibadores de todo el país, con lo que "la aprobación de este decreto tendría unas consecuencias desastrosas no sólo para estas familias, sino para todo el Campo de Gibraltar", advierten. Por su parte, la organización internacional IDC (International Dockworkers Council) ratificó que mantiene el paro de tres horas en todos los puertos europeos y una en los del resto del mundo en apoyo de los estibadores españoles. Y advierte que si el decreto sale adelante, radicalizarán sus acciones. Los trabajadores siguen además sumando apoyos: Altransa y Transportes de contenedores por carretera anunciaban ayer que su flota de vehículos no realizará ninguna carga ni descarga en las terminales de Algeciras durante los días de huelga.

Mientras se dilucida si esta llega o no, se producirá la visita de la comisaria de Transportes, Violeta Bulc, que acudirá el martes a la comisión de Fomento del Congreso de los Diputados. Allí tendrá que contestar a las múltiples cuestiones que le planteen los diputados, después de haber respaldado en una carta el decreto elaborado por el Gobierno central asegurando que garantiza el completo cumplimiento de las exigencias del TJUE y animando al Congreso a convalidarlo.