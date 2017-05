La marea 'Café con Leche' se activa en Conil

Café con leche. Ese el nombre con el que se ha bautizado a una marea de trabajadores de la hostelería y el sector servicios que se está creando en algunas localidades españolas y que en, el caso de la provincia, es en Conil donde ha arrancado con más fuerza. En un municipio eminentemente turístico en breve empezará la temporada más importante con numerosas contrataciones para el verano y la marea recién creada no ha querido dejar pasar la ocasión para que también se hable de las condiciones laborales del sector. Si se quiere un turismo de calidad, defienden, sus trabajadores no pueden estar en precario.

Así, desde hace unos meses vienen reuniéndose con representantes políticos y sociales del municipio y han logrado que el pleno del Ayuntamiento de Conil apruebe una moción "en contra del fraude de ley que se comete por parte de algunos empresarios del sector". "Debemos concentrar nuestros esfuerzos en el cumplimiento de la ley, pues hay, desde hace tiempo, un clamor popular que denuncia la precariedad laboral a la que está sometido el trabajador por parte de algunos empresarios. El no cumplimiento genera entre los propios empresarios una competencia desleal entre aquellos que cumplen con la ley aportando empleos dignos y de calidad", aseguran en la moción que propusieron al Ayuntamiento y que fue respaldada por todos los grupos.

Uno de sus representantes afirma que ha trabajado en hostelería "muchos años" y que "habla con conocimiento de causa". Desmiente esa leyenda de que con lo que cobras en verano tiras el invierno -"cobras 1.200 euros como cualquier trabajador y no te da"- y lamenta los engaños en las horas contratadas - "cuando he ido a solicitar el paro de cuatro meses tenían cotizado cuatro días", afirma-. "Te lo pintan todo muy bonito y descubres el pastel cuando ya te vas porque no te informan de tu situación", manifiesta.

Es por ello que entre las medidas en la quieren hacer hincapié destacan la concienciación de los propios trabajadores sobre su situación y también de los ciudadanos, conileños en este caso, "que sepan las consecuencias que trae ese fraude, por ejemplo, de cara a las pensiones de nuestro futuro" o "su repercusión directamente en la riqueza del pueblo". El viernes estuvieron repartiendo octavillas en los institutos, "porque de allí saldrán los próximos que trabajarán en el sector" y coordinan una caravana de coches para el próximo jueves, día 1 de junio, mientras siguen reuniéndose con colectivos del municipio.

Las peticiones de la marea (que suelen reunir a unas 30 personas en cada asamblea) pasan, además de la campaña, por que se incrementan los inspectores laborales en época estival, que se cree un observatorio con la presencia de todos para tratar la situación del sector y declarar a Conil como pueblo de Turismo de Excelencia, "con un valor añadido que nos diferencie de los demás, donde el trato de calidad al turista y el empleo de calidad se asuma por todos y sea su ventana al mundo".