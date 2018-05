En marcha la motorada en El Puerto

A pesar de que El Puerto acaba de salir de su Feria de Primavera, la llegada de la avalancha motera prevista para este fin de semana, no ha cogido a contrapié a los cuerpos de seguridad, Policía Local, Protección Civil, Ayuntamiento y administraciones implicadas en la organización del dispositivo especial de tráfico y seguridad que cada año se pone en marcha con motivo del Gran Premio de España de Motociclismo. Ayer jueves ya estaba todo prácticamente preparado para atender a los visitantes, proceder al cierre del centro urbano y proteger los lugares más sensibles evitando que las motos estacionen en los lugares que no están habilitados para ello. Cientos de vallas estrenadas recientemente acotaban las avenidas, plazas públicas, parques y jardines. El botiquín de Protección Civil en el Paseo de la Bajamar, junto a Milwaukee, ya había sido instalado, y los new jerseys ya estaban colocados en puntos estratégicos para facilitar los controles que regulan el tráfico, que durante tres días (este fin de semana) dará prioridad a las motos en la zonas de la Ribera, plaza de Las Galeras y avenida Micaela Aramburu. Ayer mismo comenzaban a llegar las motos, a la vez que varios autobuses turísticos estacionaban en el parking de la Pasarela, junto al río Guadalete, para que los visitantes pudieran disfrutar de la jornada.

El dispositivo de motorada propiamente dicho comienza a las 10:00 horas de hoy viernes, día 4, hasta el domingo, día 6, con regulación de la circulación de vehículos, quads (cuyo uso está prohibido) automóviles y similares en el casco urbano.

El botiquín ha quedado instalado en el paseo de la Bajamar, vallándose a la vez parques y jardines

Patrullas de policías Local y Nacional trabajan de manera conjunta y regulan la entrada de todo tipo de vehículos, excepto motocicletas y vehículos autorizados en la entrada al centro por la glorieta de Pozos Dulces (obras del Parking), calle Ribera del Río y Ribera del Marisco, mientras que el acceso al casco antiguo de residentes y automóviles autorizados se hará por la avenida de Sanlúcar, y las calles Santa Clara, Cielos, Javier de Burgos, Larga, Chanca y Ribera del Río, en función de las circunstancias del tráfico. El área de Seguridad adelantaba ayer el dispositivo de manera puntual e informaba del corte de circulación en la calle Maestro Domingo Veneroni, desde Micaela Aramburu a Bajamar.

De esta forma, como es habitual, las motos podrán circular exclusivamente por el tramo de las calles Pozos Dulces, Ribera del Marisco, Plaza de las Galeras y Micaela Aramburu, sólo en este sentido de la marcha. A las 12 de la noche de hoy y mañana sábado el dispositivo se cierra, quedando prohibida la circulación de vehículos, incluidas las motocicletas, por la zona acotada del centro ciudad. En cuanto a los aparcamientos, se establece una bolsa para motocicletas en la explanada de la Victoria (junto a la estación de Renfe); otra junto a la Pasarela del Guadalete (con acceso desde la glorieta del centro comercial Bahía Mar y entrada hacia el muelle comercial); y bolsas de estacionamiento en el Parque Calderón y avenida de la Bajamar.

Se establecen estacionamientos para turismos en Plaza de Toros, explanada del Monasterio de la Victoria, pasarela del Río, estacionamientos de la Bajamar, y, en general, todos los parkings privados y públicos, a los que se accederá por indicaciones de Policía Local.

En materia de transporte público, además de las paradas habituales, se habilitarán de manera extraordinaria zonas para el estacionamiento y paradas de taxis en plaza del Polvorista y calle Ribera del Río, y en el tramo entre las calles Chanca y Luja. Las paradas y la circulación de autobuses urbanos e interurbanos por la zona de la Ribera del Río y del Marisco se suprimen estos días de dispositivo especial.