"Mi marcha a Madrid es un reto, estoy aprendiendo mucho de los jóvenes"

Le cuesta estar sin ver el mar, pero por la familia es capaz de alejarse de él. Nacido en Tarifa, Luis Mollá es capitán de navío de la Armada, piloto naval, especialista en Comunicaciones, diplomado de Estado Mayor y colaborador habitual de este periódico. En la reserva y afincado en Jerez, donde se sentía "muy a gusto", se ha marchado a Madrid para dirigir el colegio mayor mixto de la Armada 'Jorge Juan', ubicado en el campus universitario de la Complutense. En la capital viven sus dos hijas, de ahí su traslado. "Estoy muy contento. Tengo 120 alumnos a mi cargo. Y es que siempre me ha gustado el contacto con la gente joven. Ya cuando era profesor a bordo del JuanSebastiánElcano disfrutaba mucho del contacto con los guardiamarinas, de los que también yo me enriquecía", apunta Mollá, que califica este nuevo puesto como "un reto".

La labor de Mollá es ofrecerles a los alumnos un lugar en el que ellos estén atendidos y que se puedan dedicar a su función principal que es el estudio. "Este es un colegio bastante grande, de tres plantas, en el que hay salas de estudio, bibliotecas, un buen comedor... Hay unas normas, que ahora se están actualizando, y dentro de ese reglamento nos movemos, teniendo en cuenta que las normas de convivencia hay que cumplirlas, pero al mismo tiempo hay que ver que son chavales de 20 años que están empezando a abrirse a la vida y hay que mostrar cierta indulgencia hacia esto. Muchos de ellos es la primera vez que salen de sus casas y hay que ayudarles a caminar en ese sentido", cuenta el director, que tiene contrato hasta finales de 2019. Luego, por fin, se jubilará y regresará a nuestra tierra.

Reconoce que echa de menos la provincia, sus paseos por Jerez, a su grupo del desayuno, a los 'Lunáticos' de González Byass, "en definitiva, a mucha gente en estos cuatro años que he vivido en Jerez (donde decidió retirarse a vivir tras más de una década en el extranjero). Allí nunca me he sentido forastero, todo el mundo ha sido muy cariñoso desde el primer día". Hay que recordar que tanto su mujer como sus hijas son jerezanas.

Mollá, colaborador del Grupo Joly, es además un experto investigador de historias que emergen del mar, especialmente de naufragios, y de llevarlas al papel. Su próxima novela está a punto de entrar en imprenta y se llamará Anka Montz. El almirante de la pata de palo, sobre la vida de Blas de Lezo, "hasta donde se puede biografíar porque falta mucha información de su hoja de servicio, lo que me permite rellenar esos vacíos con la fantasía que le pongo a los combates y las cosas de la mar, que eso también me atrae". También Madrid tiene una gran oferta cultural, ciudad en la que además ya ha impartido algunas conferencias.