Una mano para vivir en libertad

La trata de seres humanos es uno de los problemas más graves a las que se enfrentan las autoridades europeas. La Policía Nacional desarticuló hace poco una red de tráfico y trata de seres humanos con fines sexuales que controlaba el tráfico ilegal de migrantes del Estrecho. Fueron detenidas siete personas de Nigeria que habían explotado a 39 mujeres a las que obligaban a prostituirse durante más de 12 horas. Es la punta del iceberg de un drama relacionado con la inmigración que se remonta a los años 90, pero que es a partir del año 2000 cuando se hace presente y conocido por las ONG que trabajan en el Campo de Gibraltar.

No hay estadísticas sobre el número de víctimas de la trata. Son las asociaciones las que las detectan a través de indicios y mediante entrevistas. Pero es la Policía quien las identifica.

Las ONG piden mejoras en el protocolo de identificación de las víctimasLa explotación sexual también se da en hombres y los recursos para ellos son menores

El número de identificaciones es, a juicio de las ONG, irrisorio. Desde Algeciras Acoge se informa de que el año pasado sólo 14 mujeres de las 227 que pasaron por el CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros) de Algeciras fueron consideradas como víctimas de trata.

Esta es una de las reivindicaciones de estos colectivos, que solicitan mejoras en el protocolo de identificación de las mismas. "Pedimos que sea un órgano civil el que identifique a las víctimas, no la Policía porque en la práctica se da más prioridad a la colaboración que a la protección", indica el presidente de Algeciras Acoge, Jesús Mancilla.

Una vez que se detecta a una persona como víctima de las mafias, la Ley de Extranjería en el artículo 59 bis prevé un protocolo que se conoce como periodo de reflexión. En una casa de acogida se le deja un tiempo de 90 días para que decida si quiere o no colaborar. "No es obligatorio. Si decide que no denuncia por miedo, la ley le protege y se regula su situación", indica Mancilla.

Algeciras Acoge pertenece a la red Antena Sur, en la que se incluyen organización de toda Andalucía, Ceuta y Melilla. La Fundación Amaranta, Cruz Blanca y Prolibertas -todas ellas en la comarca del Campo de Gibraltar- forman parte de ella y trabajan de forma coordinada con las personas que ingresan en el CIE. El objetivo de estas organizaciones es evitar la expulsión de una víctima de trata, que pueda caer nuevamente bajo el dominio de una organización delictiva, y sobre todo que pueda vivir sin miedo, sin amenazas y en definitiva, sentirse protegida.

El trabajo de estos voluntarias -en su mayoría- consiste en entrevistas personalizadas especialmente a mujeres, que pueden haber sufrido largos periodos de violencia, engaño y coacción y que se encuentran muy dañadas emocionalmente. El respeto, la sensibilidad y la empatía son condiciones imprescindibles para crear un clima de confianza, por lo que siempre hay varias personas, entre ellas una abogada y posiblemente una traductora. "Tenemos muchos años de experiencia, formación específica y muchos cursos", explica Encarna Sánchez, miembro de Algeciras Acoge.

La Fundación Amaranta ayuda a las víctimas de trata mediante su proyecto de capacitación en derecho. Se trata de unos talleres dentro del mismo CIE en el que se dan nociones de derecho. "Las mujeres conocen derechos de género, jurídicos", indica Ilargi, una de las trabajadoras de Amaranta.

En estos talleres utilizan herramientas artísticas, sin entrevistas ni preguntas. A través de esta y otras actividades sacan información y entre los intercambios de experiencias de las internas observan posibles indicios. En Algeciras no disponen de casa de acogida, por lo que los casos que se detectan son derivadas a otras provincias donde sí las hay.

Desde Amaranta se indica que se trata de gente que ha crecido con amenazas y coacciones. Han sido captadas en su país de origen en muchos casos y traídas para su explotación y después de mucho sufrimiento en el camino, llegan aquí y "acaban en el CIE que es una prisión y se les acaba de machacar". "Son víctimas, no han cometido ningún delito", añade Ilargi. "Llegan a la Europa de los derechos y no conciben que aquí se les explote después de todo lo que han vivido", señala Encarna Márquez.

Ambos colectivos también resaltan la explotación sexual en hombres, de los que se habla y se conoce muy poco pero que existe y los recursos para ellos son muy escasos.

Algeciras Acoge y Amaranta tienen claro que es necesario sensibilizar a la población de este delito y añaden que las mafias y la explotación sexual existen porque "desgraciadamente en Europa se consume este tipo de sexo". "Existe oferta porque hay demanda para estas actividades, si no las mafias no tendría negocio", concluye Jesús Mancilla.