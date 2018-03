El lunes comienza una nueva ronda de asambleas de zona

La teniente de alcalde de Participación Ciudadana, Mayte Sánchez, anunció ayer la celebración de la próxima ronda de asambleas de zona. Como en las restantes ocasiones, se plantean cuestiones para su debate por parte del equipo de gobierno y un segundo grupo de asuntos propuestos por los ciudadanos de cada zona.

Uno de los temas comunes a todas las zonas será las diferentes posiciones sobre Las Aletas. Sánchez explicó que se van a intentar exponer las dos visiones que ahora mismo se encuentran sobre la mesa para que la ciudadanía pueda estar informada y tener opinión sobre ellas, habiendo invitado para ello tanto a la 'Plataforma Ciudadana Por Las Aletas' como a los colectivos LARS: "La Alternativa Real y Sostenible".

El otro asunto común para todas las asambleas territoriales será "normas éticas para representantes públicos". Según la edil, actualmente no hay un espacio en el que los ciudadanos puedan debatir sobre este asunto ya que "las normas éticas tales como los sueldos o los límites de mandato de los políticos dependen de la voluntad individual de cada persona, pero no hay normativa al respecto, y me parece muy sano que los representantes públicos escuchen lo que la comunidad tiene que decir". La primera cita con las asambleas será el lunes 12 de marzo, en la asociación vecinal de La Chacona.