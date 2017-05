La lucha contra el acoso escolar, a debate en unas jornadas en El Puerto

El acoso escolar es uno de las principales problemas en los centros educativos de toda España. Esta es una de las premisas de la que son conscientes tanto profesores como responsables de las fuerzas de seguridad de la provincia. Tanto es así que la III Jornada Provincial de Dirección Escolar que se celebró ayer en El Puerto versó sobre el acoso y el ciberacoso en las aulas.

El evento congregó a alrededor de 300 directores de todos los centros de la provincia, a diferentes responsables pertenecientes a diversos cuerpos de seguridad entre los que se encontraban el Comisario provincial, Antonio Ramírez, y el Fiscal de Menores de Jerez, Juan Orlandís. La inauguración de este ciclo de conferencias corrió a cargo del delegado territorial de Educación, Juan Luis Belizón, y del alcalde de la localidad portuense, David de la Encina, quién agradeció la elección de la ciudad para esta jornada.

El delgado destacó la importancia de la buena comunicación entre los centros escolares y las fuerzas de seguridad en temas tan delicados como el acoso escolar. Asimismo resaltó la necesidad de aportar entre todos soluciones y métodos preventivos para evitar que los alumnos gaditanos sufran este tipo de violencia en las aulas de la provincia.

"Tenemos que intentar que dar la vuelta a la situación. Cada caso de acoso es diferente y puede ser que en algunos de ellos la solución no esté en cambiar de centro escolar al alumno acosado. Si por ejemplo son cuatro acosadores los que han provocado la situación de violencia quizá sea más efectivo mandar a cada uno de ellos a centros diferentes para así evitar que acosen a futuros alumnos del centro", explicaba Belizón.

En cuanto a las diferentes ponencias que se dieron a lo largo de la mañana en el Auditorio Municipal del Hotel Monasterio, la primera de ellas estuvo guiada por el fiscal de menores de Jerez, Juan Orlandís, quien trasladó a los asistentes su punto de vista jurídico ante la situación de acoso y ciberacoso que se vive en las aulas. Entre varios casos en los que ha tenido que trabajar, se encontraba con menores de 14 años que habían sido responsables del acoso a otro compañero y que no eran conscientes del daño que causan a la víctima, y a otros a los que no se les puede aplicar ninguna pena ya que la legislación no contempla delitos en los menores de 14 años. También destacó la necesidad de que no se trate el acoso escolar como algo aislado y que se renueve una legislación en vigor desde 2005 y a la que no se ha aplicado desde entonces ninguna modificación.

Tras la intervención del fiscal llegaba una ponencia centrada en el acoso y ciberacoso escolar desde el punto de vista de los agentes de seguridad y la administración.

El acto culminaba con un almuerzo y una visita al Castillo de San Marcos organizada por las asociaciones Adian y Asadipre.