La localidad participa en Marruecos en un foro sobre la cooperación internacional

El Ayuntamiento de Barbate, representado por el concejal y delegado municipal de Cultura y Patrimonio, Sergio Román, participó en la quinta edición del Foro Internacional de Medinas que tuvo lugar en la ciudad marroquí de Larache. Este foro fue organizado por la Red Mediterránea de Medinas, asociación creada en 2011 por los ayuntamientos de la región de Tánger-Tetuán-Alhoceima a través del apoyo de la Federación Iberoafricana de las Ciudades Amuralladas y varias ciudades españolas.

Al evento acudieron especialistas del ámbito científico, estratégico, diplomático, y político, contando con la presencia de jefes de los consejos territoriales marroquíes y extranjeros, así como instituciones internacionales y nacionales especializadas en el patrimonio de una treintena de países.

La quinta edición del Foro se recordará como la edición donde se dio el paso decisivo para la cooperación tanto a nivel nacional como internacional, debido al alto nivel de intercambio de conocimientos y de nuevas y abundantes experiencias sobre el patrimonio tanto material como intangible así como su desarrollo sostenible por parte de instituciones nacionales e internacionales.

El edil de Barbate apostó por una línea discursiva cimentada en la protección de la cultura y la identidad de la ciudadanía residente en los barrios históricos como forma de propiciar un desarrollo sostenible de la economía de los mismos, al mismo tiempo de mitigar en lo que sea posible la eventual gentrificación de los mismos.

"El centro histórico, el casco antiguo o barrio viejo, sus murallas", dijo Sergio Román, "ya no pueden proteger y abrazar la memoria colectiva de la ciudad dejándola abandonada al deterioro no sólo de su arquitectura y urbanismo sino que también de su espíritu, de su identidad local. ¿Para qué sirve desde una perspectiva patrimonial un palacete convertido en centro comercial? ¿Qué significado tiene para la comunidad una plaza histórica convertida en una terraza de un hotel de lujo? ¿Merece la pena financiar la conservación de un espacio patrimonial a cambio de arrancarle el alma? En aras de la conservación, estos lugares pueden convertirse en no-lugares, es decir, en espacios mercantilizados donde no se está y no se pertenece, sino que son de paso".