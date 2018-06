"El juzgado admite un error en la imputación de Corbacho"

Ganemos El Bosque ha informado de que el Juzgado de Ubrique admitió ayer "un error" en la imputación del ex concejal y activista Gaspar Corbacho, acusado de un delito medioambiental que tenía que ver con un vertido de una piscifactoría local, en 2015, y otro sobre la ordenación del territorio.

Corbacho había sido llamado a declarar como imputado, pero por vía telefónica, tras realizar él mismo la llamada, "el Juzgado admitió que se trataba de un error, que ni la Consejería (de Medio Ambiente), ni el Seprona, ni el fiscal, ni los funcionarios encargados del expediente, ni siquiera el propio juez se han dado cuenta hasta hace escasos días".

El activista reprocha que no se le haya comunicado de manera formal

Desde Ganemos apuntan que la querella por delito contra el medio ambiente "señalaba a nuestro compañero sin ninguna prueba sólida como gerente de la piscifactoría de El Bosque en 2015", cuando éste fue socio cooperativista de la misma hasta el año 2003. Respecto a la otra acusación contra la ordenación del territorio, dice Corbacho que fue él quien denunció unas construcciones en el arroyo Almajar, apareciendo "sorprendentemente" como imputado.

Corbacho reprocha que "la desimputación no se le haya comunicado de inmediato y por vía formal mediante una notificación escrita, al igual que le llegó la imputación de los dos delitos a su domicilio por medio de la Guardia Civil". Manifiesta el ex concejal que "mi inocencia para mí y la gente que sabe de mi trayectoria personal y política estaba muy clara desde el principio. Pero ante una imputación así no me fío ya de nada, desconozco cuál hubiera sido la reacción del juez: si creer en mi inocencia o tirar adelante y terminar siendo yo el condenado como desgraciadamente ya me ocurrió hace algunos años", afirma. El activista dice que espera que el Juzgado lo llame como denunciante en el caso contra la ordenación del territorio.