El juicio al ex senador del PP Sebastián Ruiz, para el año que viene

El juicio al ex senador del Partido Popular Sebastián Ruiz, acusado de los delitos de cohecho y prevaricación por enchufar en el Ayuntamiento de Arcos a la hija del ex interventor a cambio de que éste modificara informes de reparo para ejecutar obras, se celebrará previsiblemente el año que viene en la sede de la Audiencia Provincial en Jerez.

Ayer, todas las partes implicadas en este procedimiento se dieron cita en la Sección Octava de Jerez para intentar llegar a un pacto en una vista preliminar. Pero, como era de esperar habida cuenta la complejidad del caso, los implicados no alcanzaron ningún acuerdo, razón por la que todos tendrán que acudir a juicio (pendiente aún de señalamiento).

La Fiscalía pide cinco años de prisión para Ruiz por cohecho y prevaricación

La Fiscalía Anticorrupción solicita cinco años de prisión para el ex senador del PP, Sebastián Ruiz. También están acusados en esta misma causa el ex teniente de alcalde y delegado de Urbanismo, Manuel Erdozain (AIPro); el ex interventor accidental del Ayuntamiento de Arcos, Antonio Muñoz; y el ex delegado de Hacienda Carlos de la Barrera (PP). La Fiscalía pide para Erdozain una pena de cinco años de cárcel mientras que para Muñoz y De la Barrera la rebaja a cuatro años. También plantea para los cuatro acusados nueve años de inhabilitación para cargo público.

En el momento de los hechos Sebastián Ruiz tenía el cargo de segundo teniente de alcalde, responsable del área de Hacienda y delegado de Infraestructuras, además de ser senador del Partido Popular por Cádiz, puesto que ostentó hasta octubre de 2015.

Este procedimiento parte de una querella que formuló un trabajador del Ayuntamiento de Arcos ante la Fiscalía Anticorrupción. Dicho empleado, además, denunció irregularidades tanto en los vales para gasoil expedidos por el Consistorio arcense como en el destino final dado a la leña municipal. Ambas denuncias están siendo investigadas.