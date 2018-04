El juez cree que no hay motivo para suspender el traslado del mercado

l Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Cádiz, donde la asociación de comerciantes de la plaza de abastos de Sanlúcar había presentado un recurso solicitando la paralización del traslado del mercado de la ciudad –hoy es el último día de apertura de la plaza provisional de la Calzada–, considera que no hay motivos suficientes para suspender esta acción. El magistrado da así la razón al Ayuntamiento sanluqueño.En la respuesta municipal se incide en que todo el proceso en torno al mercado de abastos se ha realizado conforme indica la normativa, y que las instalaciones cumplen con todos los requisitos para su utilización, como así reitera el propio auto judicial al señalar que las obras “(…) cuentan con la certificación final y no consta que carezcan de ninguno de los informes necesarios”.El Gobierno local ve así constatado lo que lleva defendiendo desde el primer momento: que las rehabilitadas instalaciones de Trascuesta y Cuesta de Belén están perfectamente habilitadas para acoger el mercado, contando para ello con los informes técnicos positivos tanto de seguridad, sanidad, urbanismo y jurídicos. Ante la humareda provocada por las protestas de los detallistas del mercado sanluqueño, y ante la petición del grupo municipal del Partido Popular de un pleno extraordinario para abordar el traslado del mercado municipal de abastos, el Gobierno local convocó una junta de portavoces para ayer mismo para dar toda la información. Y hoy mismo fue cuando se vivió un desplante y, de todos los grupos municipales, solo se dignó a parecer Carlos Zambrano, concejal del grupo no adscritos, mientras que el resto ni siquiera avisó de su incomparecencia, según indican desde el Ayuntamiento de Sanlúcar en una nota de prensa, “en una absoluta falta de respeto al gobierno municipal y a los técnicos municipales”.Ayer mismo, el Partido Popular, en boca de la presidenta del Partido Popular, Ana Mestre, justificó la ausencia de los populares en la junta de portavoces convocada por el Ayuntamiento, “por la falta de transparencia manifiesta en todos los años que ha durado la rehabilitación del mercado de abastos, y donde pleno tras pleno hemos preguntado sobre la situación del traslado de los comerciantes a la plaza, teniendo siempre la reiterada respuesta habitual del “te contestaré por escrito”. Así, Mestre pide al equipo de gobierno socialista “luz y taquígrafo” para saber cómo y cuándo se van a trasladar los comerciantes al Mercado, en este lamentable conflicto que nunca debería haberse producido.Tras la actitud de los diferentes partidos políticos de no acudir ayer a la reunión de la junta de portavoces donde “habrían tenido la oportunidad de conocer todos los detalles y todos los informes sobre la obra del mercado y no han querido”. Sin embargo, el Ayuntamiento critica que esos mismos partidos fueron a la rueda de prensa convocada por los comerciantes “para escuchar a una parte”. “Hoy no han considerado importante oír a los técnicos municipales de la corporación a la que pertenecen, no han considerado siquiera escuchar sus explicaciones. Les ha dejado tirados, demostrando que no quieren conocer la verdad y que no miran por los intereses de la ciudad”.Indicar que, a la vista de las numerosas y reiteradas acusaciones vertidas contra el Ayuntamiento y los técnicos municipales asegurando que no cumplen la normativa para el mercado de abastos, el Gobierno local se reserva el derecho a adoptar las acciones legales “que considere oportunas”.La posición de la asociación de detallistas deja en el aire las fechas fijadas por el Ayuntamiento para su regreso al céntrico inmueble, que son hoy sábado para el cierre del mercado provisional y el jueves día 26 para la reapertura del rehabilitado.