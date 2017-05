Los ingresos tributarios suben gracias al IVA y a la fuerza recaudatoria de Jerez

La recaudación de la Agencia Tributaria (AT) en el primer trimestre de este año en el conjunto de la provincia de Cádiz ha supuesto un incremento de apenas 18 millones de euros, un 4,5% más, hasta llegar a los 418,3 millones de euros. Esa mejora es incluso menos notoria si se tiene en cuenta que los ingresos tributarios en la provincia se dividen entre las oficinas de la capital gaditana y la de Jerez. Si no fuera por la recaudación jerezana, 17,2 millones superior a la conseguida entre enero y marzo del año pasado (una subida superior al 26%), el conjunto provincial habría sido testimonial. De hecho, Cádiz capital sólo ha 'mejorado' sus ingresos a la AT en 853.000 euros (tan sólo un 0,3% más que el año pasado).

En el total nacional, además, lo recaudado en toda la provincia en el primer trimestre de este 2017 la deja en el puesto número 15 cuando, por población, es la octava del país.

Sumando los ingresos de las dos sedes tributarias (la capital y Jerez), el incremento total entre este año y el pasado se debe fundamentalmente al IVA, con 17,7 millones más. Desglosado, esa cifra sale de los 10,8 millones más recaudados en Cádiz y los casi 7 de Jerez. De no ser por este impuesto, el total habría caído mucho más, ya que la recaudación tributaria de IRPF en el conjunto provincial ha sido este trimestre casi 13 millones inferior a la registrada el pasado año. Aquí, el mayor peso se lo llevó la capital gaditana, con 12,7 millones menos ingresados por este concepto en comparación con 2016.

El otro apartado por el que vuelve a destacar la sede tributaria jerezana es en los impuestos especiales (los que graban, entre otros, productos como el alcohol o el tabaco). En este sentido, Jerez recaudó este trimestre 3 millones más que en 2016, mientras la capital gaditana apenas mejoró 540.000 euros.

De nuevo en sentido provincial, la mayor recaudación tributaria de este trimestre supone la vuelta a los números verdes, tras al receso vivido en el primer trimestre del año pasado sobre el mismo periodo de 2015. Entonces, entre las oficinas de Cádiz y Jerez se ingresaron 15,4 millones menos.

Los 418,3 millones en impuestos que los gaditanos han pagado este año entre enero y marzo son, no obstante, la mejor cifra lograda en el primer trimestre en la última década. De hecho, hay que remontarse hasta el ejercicio de 2008 para encontrar más recaudación. Entonces fueron 496,2 millones de euros en total. Por impuestos, hay que distinguir entre los que han tenido un mejor comportamiento para la AT y los que no.

En el primer grupo se encuentran los impuestos especiales, donde los casi 34 millones obtenidos este trimestre son la segunda mejor marca de la última década, solo superada por la de 2011 (con 34,7 millones). También el IRPF que, en los tres primeros meses del año, ha supuesto un pago de los gaditanos de 145,6 millones de euros: la tercera mejor cifra de toda la década (por detrás de las obtenidas en 2008 y el año pasado, siempre entre enero y marzo). En este sentido, la Agencia Tributaria anunció en el inicio de la campaña de la Renta de este año que su previsión para la provincia de Cádiz era que se presentaran 454.756 declaraciones, de las que más de 350.000 serían a devolver. Por este capítulo, Hacienda devolvería a los gaditanos más de 270 millones.

En el lado contrario, el de los impuestos que han supuesto una peor recaudación, se encuentra el IVA. Así, en el primer trimestre de este año, la AT ingresó en la provincia casi 195 millones de euros. No obstante, es la tercera peor marca de la última década, por detrás de la obtenida en los tres primeros meses de 2008 (con más de 178 millones) y la del año pasado, que sigue siendo la más baja de los diez últimos años, con 177 millones.