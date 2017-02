Las infracciones penales bajan un 7% y la tasa de criminalidad, tres puntos

En otros delitos no hubo descenso pero las cifras se mantuvieron prácticamente estables, señaló Sanz. Por ejemplo, los malos tratos en el ámbito familiar y las agresiones sexuales, que permanecieron en términos comparables con años anteriores.

Antonio Sanz respondió ayer a esa alerta y a esa petición con datos. Dijo que los robos en explotaciones agrícolas y ganaderas han descendido el año pasado un 35%. Exactamente, en 2015 fueron contabilizados 314 y en 2016, 204. "No sé si es buena noticia para ellos. Pero además, cuando pusimos en marcha el plan especial contra este tipo de robos había 495. Partimos de esa cifra anual. La evolución no coincide con la denuncia que hace el PSOE. Son datos oficiales, indiscutibles", dijo Sanz.

El SIVE volverá "pronto" a Conil

La estación del SIVE de Conil, que fue objeto de un atentado en diciembre de 2015 y quedó inutilizada, estará "pronto" en funcionamiento, anunció ayer el subdelegado del Gobierno en Cádiz, Agustín Muñoz. La parte técnica está ya concluida, dijo el subdelegado, y simplemente se trata ahora de asegurar el perímetro. "Hay que recordar que el SIVE es una herramienta más de vigilancia, que tanto las patrullas terrestres como el servicio marítimo y los helicópteros controlan con total garantía y seguridad la zona", advirtió Muñoz. El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, coincidió en indicar que la estación de Conil volverá a funcionar pronto y que la zona del Estrecho no sólo está vigilada con el SIVE: "Espero que en muy poco tiempo pueda estar operativa la estación de Conil, lo que no quiere decir que no hayamos establecido mecanismos de vigilancia alternativos durante todo este período. En todo caso, están prácticamente culminadas las actuaciones que había que hacer".