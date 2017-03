Las indemnizaciones de los estibadores costarían 125 millones al puerto de Algeciras

Uno de los artículos más polémicos del decreto ley del Gobierno es el que atribuye a las autoridades portuarias la obligación de abonar las indemnizaciones de los estibadores que sean despedidos en el cambio de modelo. Una prescripción pendiente de su aprobación por parte de la Comisión Europea que sería especialmente gravosa para Algeciras: según los cálculos del puerto, supondría 125 millones de euros para sus arcas si tuviera que pagar las indemnizaciones de sus 1.800 estibadores. Y más de 310 millones para el conjunto de los puertos.

Esto ha suscitado las críticas del PSOE, cuyo diputado Salvador de la Encina, recordaba ayer que incluso el Gobierno ha tenido que incluir una disposición adicional en el decreto para matizar esa intención inicial. El socialista destacó que tanto esa como otras prescripciones "no tienen nada que ver con la sentencia del tribunal europeo", que no insta "ni a despedir trabajadores ni a meterlos en una empresa de trabajo temporal". Para De la Encina, el Gobierno "pretender laminar los derechos de los trabajadores" y frente a ello instó a no cambiar a un sector "que funciona como un cañón por un modelo que lleva a la precariedad absoluta".

El socialista criticó que el Gobierno pidió a la oposición "aprobar su propuesta por sentido de Estado" cuando ni siquiera se la había presentado e instó al Ejecutivo a derogar el decreto actual para optar por una solución negociada. En cuanto a la necesidad de dar salida rápida a la norma para evitar la sanción europea, De la Encina señaló que se puede negociar con la Comisión Europea. Todo para evitar un conflicto que "a quien más afecta es al puerto de Algeciras, porque somos un puerto hub", donde los tráficos pueden irse a otra dársena.