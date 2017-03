Un incendio en El Puerto obliga a desalojar varias casas de vecinos

Un incendio registrado ayer en el almacén de la tienda de la asociación benéfica El Caminar, en la calle Santa Clara, causó la alarma en El Puerto. El incendio comenzó a las 13:00 horas detrás de la tienda de dicha entidad benéfica, que acoge a extoxicómanos rehabilitados que se dedican a la venta y recogida de muebles y enseres de segunda mano. El fuego se originó por causas desconocidas en el patio de la tienda que la asociación tiene abierta en el número 6 de Santa Clara, utilizado como almacén techado, donde se reparan y acopian los electrodomésticos y aparatos para su puesta a punto.

En el momento del incendio había en la tienda dos miembros de la asociación, que en un primer momento trataron de apagar el fuego, lo que resultó imposible debido a las dimensiones del almacén, que quedó completamente calcinado, y a la rapidez con que se propagaron las llamas. La columna de humo que ascendía desde el lugar del incendio se podía ver a varios kilómetros de distancia. Es destacable la rapidez con que hicieron acto de presencia los efectivos del Cuerpo de Bomberos de El Puerto, reforzados por efectivos de Jerez. También, la inmediatez con que acudieron efectivos del Cuerpo Nacional de Policía, Policía Local y Protección Civil, que ante lo aparatoso de las llamas y el intenso humo negro que salía del almacén e inundaba el entorno, procedieron a desalojar urgentemente a los vecinos de los pisos superiores de la finca afectada y de los dos edificios colindantes, al menos seis familias que salieron de sus casas con lo puesto, permaneciendo en el lugar algunos representantes de El Caminar para asesorar a los bomberos, que usaron varios camiones autobomba y cientos de litros de agua para sofocar el incendio.

La calle Santa Clara quedó cortada y acordonada desde las 13:00 hasta las 15:00 horas y se prohibió el paso a los vecinos y peatones desde Cielos hasta Zarza, tramo que quedó blindado por la Policía Nacional, que custodió los accesos y no permitió el paso más que a los efectivos implicados en la extinción. Se registraron momentos de tensión y nerviosismo entre los vecinos que querían regresar a sus casas y los agentes policiales, que se esforzaban en convencerlos de que la zona no era segura, ya que las viviendas estaban todavía llenas de humo. Una vez controlado el fuego, los bomberos ventilaron y refrescaron la tienda de la asociación, los pisos superiores y fincas adyacentes, permitiéndose el retorno paulatino de los vecinos a sus viviendas durante la tarde. Acudió a la zona el concejal de Policía Local, Ángel González, y posteriormente el alcalde, David de la Encina, que habló con los cuerpos de seguridad, vecinos y miembros de El Caminar. En el incendio no hubo que lamentar daños personales ni intoxicación por humo, aunque algunas de las vigas del patio techado se derrumbaron estando los bomberos dentro. En el patio almacén donde se originó el incendio, la asociación tenía gran cantidad de muebles y enseres para reciclar y poner a la venta.