La inauguración de la temporada de playas será el viernes día 22

La inauguración de la temporada alta en la localidad será el viernes 22 de junio, según informó ayer el concejal delegado del área, Javier Díaz, quien anunció que el acto oficial tendrá como protagonista a María del Carmen Claver en calidad de "madrina" de las playas.

El entorno del Monumento a la Luz, junto a la playa de Regla, acogerá, un verano más, este evento. La persona elegida en esta ocasión es "una incondicional de las playas en cualquier época del año". Díaz destacó, además, "el profundo amor que tiene por su tierra". "No residir en Chipiona no le impide disfrutar durante todo el año de sus playas y promocionarlas siempre que tiene oportunidad de ello resaltando sus excelencias en general y las propiedades saludables de sus aguas en particular", afirmó.

En otro orden de cosas, el edil del ramo recogió ayer en un acto celebrado en la vecina localidad de El Puerto las banderas azules que esta temporada ondearán en el litoral chipionero, concretamente en las playas de Regla, La Cruz del Mar-Las Canteras, Camarón-La Laguna y Micaela. Con respecto a la playa de Las Tres Piedras, que no la lucirá esta temporada estival, Díaz comunicó que "el Gobierno municipal está trabajando ya para reordenar el aparcamiento" de esta zona, apuntando que "es lo que se exige para que vuelva a tener la Bandera Azul".

Por otro lado, el Gobierno local ha informado que Protección Civil "ya tiene todos los vehículos y equipos dispuestos para ofrecer el servicio de baños para personas con discapacidad o movilidad reducida en las playas". Como principal novedad de este verano, estará operativo todos los días, incluidos los fines de semana y las jornadas festivas. La costa chipionera dispondrá de una decena de amphi buggies para prestar este servicio, así como de la "alfombra" que desde la pasada temporada "hace posible que los usuarios puedan llegar a la orilla con más facilidad".

Una docena de voluntarios de Protección Civil se harán cargo de dicho servicio desde el 15 de junio hasta el 15 de septiembre.