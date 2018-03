Los hosteleros del Palmar anuncian movilizaciones

Los hosteleros de la zona del Palmar han anunciado movilizaciones ante la pérdida, dicen, de más de un millar de empleos directos e indirectos en la costa vejeriega por la no apertura de sus establecimientos.

Entre los profesionales afectados estarían los de los distintos negocios, así como los proveedores y demás trabajadores indirectos, que se muestran preocupados a pocos días de la llegada de la Semana Santa. Una situación, que según estos profesionales de la hostelería, puede agravar aún más la situación de desempleo que existe no solo en la zona, sino en toda la provincia.

De tal modo, han decidido que en los próximos días comenzarán a plantear movilizaciones si no consiguen llegar a un acuerdo y se siga poniendo en jaque el empleo en la zona.

Los empresarios ven en la actitud del alcalde, José Ortiz, más una cuestión personal, que la defensa de un argumentario válido.

Así, aseguran que son muchos los años que llevan detrás de conseguir licencias para regular sus negocios, mientras se les niega, amparándose el Consistorio en unas normas subsidiarias que son una prórroga de la Ley de Costas del año 1988 y que están derogadas. Algo que ya han reclamado en algunos casos por vía judicial, consiguiendo sentencias favorables que ponen en antecedente a la Justicia en este sentido.

Sobre este asunto se ha pronunciado el alcalde de Vejer, José Ortiz, quien ha sido contundente a la hora de exponer que no se abrirán aquellos establecimientos que no tengan licencia, a la vez que asegura que habrá chiringuitos, pero no en la zona de arena.

José Ortiz, considera exagerada la cifra de mil empleos que se perderían en la zona, como han expuesto los hosteleros. El alcalde de Vejer cree que estos profesionales de la hostelería están alarmando de forma innecesaria a la población, al entender que la negativa a la apertura de tres chiringuitos en la zona de la arena viene motivada por los informes que obran en poder del Ayuntamiento y que han sido remitidos por parte de la Policía Local y la Guardia Civil. Esos informes, según ha expuesto el alcalde, desaconsejan esa instalación dada la concentración de público que generaban estos establecimientos. Ortiz, asegura que habrá algunas licencias antes de Semana Santa.