"Me hago revisiones. La enfermedad aún puede dar la cara"

Rafael Sánchez Vela es ingeniero de Montes. Trabaja en la gestión del monte público desde 1999, año en que entró a formar parte del equipo de especialistas que la Consejería de Medio Ambiente tiene en el parque natural de Los Alcornocales. Pronto hará un año desde aquel 25 de julio de 2016, día en que Rafael tuvo el contacto con la garrapata.

"Fui a visitar una zona de descorche y fue ahí donde me picó. Me salió el eritema en forma de diana, que es el característico de la picadura de la Yxodes Ricinus. Advertido por Vicenta, diagnosticada de borrelia hace cuatro años y cuya ayuda fue fundamental, acudí al médico y me confirmaron que me había picado la garrapata portadora de la bacteria que provoca la enfermedad de Lyme. Yo recibí tratamiento muy pronto, pero lo peligroso es cuando no se detecta o no se relaciona con la picadura o ni siquiera sabes que te ha picado. Entonces se cronifica y todo se complica", explica el ingeniero.

Rafael cree que le picó una ninfa, que es la garrapata más pequeña, aunque no se percató de la picadura hasta dos o tres días más tarde. Este ingeniero de montes estuvo en tratamiento durante un mes y aunque aquella etapa concluyó continúa pasando revisiones. "Es una enfermedad muy jodida y puede dar la cara en cualquier momento. No hay que tomárselo a broma ni mucho menos. La prevención es vital", explica. Como conocedor del campo, Rafael recomienda a todos los que acudan al monte a hacer deporte o a trabajar que lleven ropa clara para detectar una garrapata a tiempo, llevar los calcetines por encima del pantalón y la camiseta remetida para evitar que la garrapata acceda a cualquier parte del cuerpo. "Cuando llegas a casa tienes que revisarte mucho, ducharte muy bien y meter la ropa en la lavadora a 60 grados. Esto evita el 90% de los casos", concluye.