El gobierno y la oposición integran con los sindicatos la mesa de personal

El alcalde, Isidoro Gambín, y la delegada municipal de Personal, María José González, han mantenido la primera reunión de la mesa informativa en materia de personal, que integran los partidos de la oposición y la representación sindical en el Ayuntamiento.

"En aras de la transparencia que lleva por bandera este equipo de gobierno, se ha buscado una fórmula que permitiese tratar con la oposición los temas de más envergadura en materia de personal". Así explicó ayer González por qué surge esta herramienta, denominada mesa informativa de personal, en la que participan representantes de los grupos políticos de la oposición en el pleno y representantes de los sindicatos del Consistorio. Según aclara la responsable del área, "esta figura, que no ha existido hasta ahora en nuestro Ayuntamiento, tiene como objetivo buscar el máximo consenso con la oposición y los sindicatos en temas de trascendencia,como son la negociación del convenio colectivo, la promoción interna y la oferta pública de empleo".

No obstante, esta mesa no tiene capacidad de decisión, ya que "las decisiones en materia de personal únicamente se toman en la mesa de negociación". Aun así, sí tiene capacidad para elevar propuestas al equipo de gobierno para que se puedan estudiar, en caso oportuno, en la mesa de negociación, según explicó María José González. En esta línea, resaltó que la creación de esta mesa "ha sido voluntad de este equipo de gobierno", detallando que "no estamos obligados a sentarnos con la oposición para sacar hacia adelante ningún tema en materia de personal".

La cita trató en su primera convocatoria consensuar la aprobación de un reglamento interno de funcionamiento de la mesa de negociación. Y también tratar la aprobación de las bases que van a regir la promoción interna del personal funcionario de este Ayuntamiento.