El gobierno muestra su "decepción" por el nuevo varapalo para Janer

Las informaciones sobre el rechazo de la única propuesta para comprar los terrenos de Janer que ha recibido el Consorcio Zona Franca suponen un varapalo para la ciudad que aguardaba desde hace tiempo que el desarrollo de estos suelos empresariales se resolviera. "Es una decepción", reconoce el concejal de Presidencia, Conrado Rodríguez, que lamenta que los planes para la superficie vuelvan a retrasarse.

Son, defienden desde el equipo de gobierno, terrenos que San Fernando necesita para generar actividad económica, dada la conocida limitación de espacios industriales y para empresas que padece La Isla. "Podrían convertirse en referencia para la ciudad pero también para la provincia", añade el edil socialista, que recuerda que desde el principio de mandato reclamaban a Zona Franca que buscara una solución. Por un lado, consideraban que era importante que se desarrollaran con urgencia los suelos. Por otro, entendían que el Consorcio debía plantear alternativas dado que "no tenían -ni tienen- capacidad para actuar". "Zona Franca está francamente mal, pero el anterior delegado no nos lo reconocía, el tiempo nos dio la razón", señala Rodríguez. A eso añade que tampoco ha habido en este tiempo inyección económica por parte del Gobierno central, "incluso se cargaron la línea de reindustrialización de la Bahía de la que podría haberse beneficiado Janer", sostiene. "Al retraso de los cuatro años del mandato anterior, se suman los tres años de este y la situación de ahora, que vuelve a posponer la ejecución", se queja.

Se refiere el también concejal de Desarrollo Económico a la opción, por la que se decidió Zona Franca, de abrir un proceso venta de los suelos del antiguo polígono de tiro Janer para que un operador privado se hiciera cargo del desarrollo de la superficie. "No era lo que más nos gustaba, pero ante las circunstancias era la única opción", reconoce Rodríguez. Ni siquiera eso ha salido adelante al haberse rechazado desde el Consorcio la única oferta presentada. "Seguimos perdiendo tiempo", critica porque cree además que no se ha procedido de la mejor manera para estos casos. Para este tipo de licitación se hace, explica, un sondeo de mercado para saber si hay inversores interesados en los suelos a partir de las condiciones que se fijan en los pliegos. "Pero solo se ha presentado una propuesta que no cumple los requisitos", indica para insistir en que las comprobaciones previas sobre la realidad del mercado no han sido las adecuadas. Entre otras cuestiones en ese estudio tendría que haberse visto que no había empresas interesadas ante las condiciones establecidas. "No es una cuestión de fondo, de trascendencia, porque sí cree en el proyecto", asume Rodríguez sobre la oferta presentada, por Iberian Retail Bernesga SL, una empresa con la que no ha habido contacto por parte municipal, "hasta ahora no sabíamos qué empresa había optado". El rechazo de la propuesta se debe a lo que considera una cuestión "colateral", y eso, abunda, podría haberse detectado en el sondeo de mercado. Concretamente, se ha desestimado por parte de Zona Franca al no cumplir con la forma de pago estipulada en la oferta pública que lanzó.

Ahora, tras quedar desierto el proceso público, los suelos quedan en situación de oferta permanente, con las mismas condiciones, requisitos y precios -esto es más de 7,5 millones de euros-. "Se puede esperar a que aparezca una empresa que no se haya presentado y que asuma las mismas condiciones -expone-, o abrir un nuevo proceso con los pliegos adaptados a las condiciones de mercado". Desde el equipo de gobierno se pide a Zona Franca que se tomen decisiones sobre Janer "para no perder más tiempo".