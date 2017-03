El gobierno local no logra la liberación de dos nuevos ediles

La oposición del Ayuntamiento (PA, PSOE, IU y el edil no adscrito) tumbó ayer tres propuestas relacionadas con los sueldos de dos concejales del equipo de gobierno. Una de ellas era la dedicación exclusiva del nuevo edil de Urbanismo, Antonio Villalpando, para el que se proponía un sueldo bruto anual de unos 27.500 euros. Algo mayor era la cantidad que se pretendía aprobar para que percibiese el nuevo concejal de Sí se puede, Tomás Sánchez Vivo, cuyas responsabilidades aún no se habían definido completamente a la espera de si se conseguía la dedicación exclusiva o no. Para Sánchez Vivo el salario planteado era de casi 35.000 euros.

En ambos casos, según explicó el responsable de Recursos Humanos en el Ayuntamiento, Juan Antonio Pontones, "es la misma cantidad que cobraban en su anterior trabajo". Pero el equipo de gobierno se encontró con un muro en la oposición .

Uno de los más críticos fue el portavoz de Izquierda Unida, José Alfaro, quien sacó algunos de los "acuerdos internos" que la formación que lidera "pactó" con Sí se puede y Equo cuando optó por prestar su voto para la investidura de Antonio Romero. "Nos dijisteis que ibais a liberar a los concejales imprescindibles y ya queréis la liberación de los nueve, el equipo al completo. Eso es algo que nunca había pasado en este Ayuntamiento", dijo Alfaro. También rescató declaraciones de los ediles de Equo en la anterior legislatura, cuando se negaron a la liberación de una edil andalucista argumentando que "el Ayuntamiento está en bancarrota y con cinco concejales con dedicación exclusiva es suficiente".

En la misma línea se manifestó el portavoz del Partido Andalucista, Jesús Plaza, quien añadió también "la falta de transparencia en la documentación, porque no se acredita el salario de estos concejales en sus puestos de trabajo".

Así, el equipo de gobierno deberá intentar negociar con la oposición el visto bueno para la liberación de, al menos, Antonio Villalpando, que se hace cargo de una de las áreas con mayor dedicación y más volumen de trabajo, como es la de Urbanismo y cuyo antecesor en el cargo, Iván Canca, ya tenía una dedicación exclusiva .

La tercera propuesta que también se rechazó ayer fue la modificación salarial de la edil de Sí se puede, Encarna Marín, responsable de Asuntos Sociales. Se solicitaba un aumento de alrededor de 1.000 euros anuales basándose en que cuando la concejala tomó posesión del cargo gozaba de una puntual reducción de jornada en su trabajo como funcionaria por el cuidado de un familiar enfermo. La negativa de la oposición causó enfado en parte del equipo de gobierno, que acusó a grupos como el PSOE de "demagogia" al rechazar esa propuesta en el mismo pleno en el que proponía una moción por la defensa de los derechos de las mujeres de cara al 8 de marzo.