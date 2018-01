"Este gobierno no es capaz de tender puentes"

-arrancamos el año con la vista puesta ya en la campaña electoral para 2019. ¿Se siente con ánimo para ser usted el candidato del PP, tras su reciente reelección como presidente local?

-Uno tiene ánimo todos los días,

He nacido en El Puerto, vivo en El Puerto y estoy empadronado en El Puerto de Santa María"

pero el partido decidirá eso cuando llegue el momento de hablar de candidatos. Acabamos de arrancar el año y ahora mismo lo que tenemos que hacer desde el PP es una oposición constructiva y un trabajo serio y responsable y tender la mano para que prevalezca el interés general.

-Su doble condición de diputado en Madrid y concejal le resta tiempo de presencia en la ciudad. Han sido muy pocos los plenos en los que se le ha visto en este mandato...

-Antes los plenos eran los lunes pero tenemos un gobierno que parece que no quiere que haya presencia de un grupo municipal completo poniendo los plenos los miércoles. La actividad del Congreso en Madrid se desarrolla los martes, miércoles y jueves. Nuestro portavoz en su día solicitó que se cambiaran los plenos a los lunes para que estuviéramos todos, pero parece que han puesto los plenos ese día para que yo no esté.

-Hace escasas fechas fue objeto de una acusación que afirmaba que usted estaba empadronado en el extranjero. ¿Qué tiene que decir al respecto?

-Ha sido una campaña de desprestigio que he sufrido a nivel personal, creo que en política no se deben meter nunca las cuestiones personales de nadie. Yo he nacido en El Puerto, vivo en El Puerto y estoy empadronado en El Puerto de Santa María. No voy a entrar en esas cuestiones porque han sido de mucha bajeza y creo que eso lo que hace es desprestigiar a las personas que han intentado desprestigiarme a mí.

-Usted ha sido alcalde de El Puerto. ¿Tan mal lo está haciendo David de la Encina?

-Hay que ser serios. Hay quien ha ido por El Puerto haciendo brindis al sol, promesas que no se podrán cumplir en la vida. Cuando uno está en la Alcaldía tiene mucha responsabilidad, sentarse en ese sillón no es fácil. El Puerto votó mayoritariamente al PP, pero la irresponsabilidad de algunos llevó a que hubiera un tripartito en el gobierno. Estar en la Alcaldía es muy complejo pero no se pueden tirar las campanas al vuelo y luego quejarse de que no se tiene equipo, que no le aprueban nada o que uno está solo. Yo he sido alcalde pero nunca he desprestigiado a nadie ni he prometido cosas que no se podían hacer. Este gobierno está viviendo de la inercia que había generado el gobierno anterior. No se puede vivir de la demagogia. La ciudad está como está, sin rumbo y sumida en un caos político, social y administrativo.

-Ustedes han pedido en múltiples ocasiones que dimita el equipo de gobierno y deje paso a la lista más votada. ¿No cree que estando en minoría la situación sería prácticamente la misma de bloqueo?

-Nosotros hemos ganado unas elecciones. En su momento dijimos que El Puerto no tenía rumbo y propusimos ser útiles para el desarrollo de la ciudad en cuestiones de calado. Propusimos hace algún tiempo que se formara un gobierno encabezado por la lista más votada y dijimos que estábamos ahí para ayudar. Nunca nos han llamado, no hay un interés real por llegar a acuerdos y este gobierno no es capaz de tender puentes y abrir puertas. La ciudad va a la deriva, y parece que no se quiere ver.

-Se les acusa de no dar ni agua al gobierno local, solo para provocar su desgaste. ¿Cree que es injusta esa percepción?

-Sí, muy injusta. Nosotros siempre tenemos la puerta abierta y queremos que se cuente con nosotros. Siempre hemos estado en el mismo sitio, pero el gobierno progresista, dialogante y de consenso no llama a las puertas de nadie. Aquí hay un grupo de personas de reconocido prestigio dispuestas a colaborar en el desarrollo de la ciudad, y como ejemplo ahí estuvimos hace poco para aprobar el desarrollo de los terrenos del antiguo Club Mediterráneo.

-El Partido Popular se está centrando en denunciar públicamente aspectos como la suciedad y el mal funcionamiento de la ciudad. ¿No es eso tirar piedras contra nuestro propio tejado? Así mal vamos a vender El Puerto como destino turístico...

-La hemeroteca está ahí, y menos mal porque hay quien tiene muy mala memoria. La demagogia tiene las patas muy cortas. Ya nadie se acuerda de la oposición brutal que hicieron algunos, donde todo era un caos, todo estaba fatal y éramos perversos y malvados. Solo pido un poco de seriedad. Si la ciudad está sucia, está sucia. Tú vas andando por El Puerto y te encuentras excrementos de perro por todas partes, basura en la calle... Si la ciudad no tiene un mantenimiento adecuado hay que decirlo. La Plaza de Toros lleva dos años con la acera levantada y ahora, en vez de solucionar el problema, quitan 25 aparcamientos y ponen un sendero provisional. Lo que antes valía y se permitía, ahora no se permite. Estamos denunciando el día a día de la falta de gestión y de compromiso con la ciudad que tiene el equipo de gobierno. Esa es la realidad porque salimos a la calle y hablamos con la gente.

-Sobre la situación económica del Ayuntamiento, el Plan de Ajuste obliga al municipio a rendir cuentas con el Ministerio. ¿Cree que se emplean aquí criterios políticos, como dice el bipartito, por parte del Gobierno de Madrid?

-Creo que no, porque los planes de ajuste además son planes flexibles que se pueden modificar, y si este gobierno no lo hace es por su incompetencia y nefasta gestión. El Ministerio jamás ha aplicado criterios políticos, ni siquiera cuando nosotros estábamos en el gobierno. El Ministerio atiende a todo el mundo por igual y nunca ha aplicado criterios políticos, como sí hacen otras administraciones más cercanas como la Junta de Andalucía. Lo único que tiene que hacer este gobierno es cumplir con los requisitos que se le piden, como se hace con todos los ayuntamientos de España.

-La empresa de aguas se semiprivatizó siendo usted alcalde. ¿Cree que llegarán a algún sitio los intentos del bipartito por devolverla a manos municipales?

-Aquí se vendió la remunicipalización como una de las grandes promesas electorales. El Ayuntamiento es socio mayoritario, y a día de hoy no ha habido despidos y sigue funcionando todo con total normalidad. Que cumplan su promesa electoral, ellos son los que lo tienen que hacer.

-La justicia hasta ahora le está siendo favorable, junto a sus compañeros del antiguo Consejo de Administración, en las denuncias de la Fiscalía sobre irregularidades en Apemsa. ¿Cree que este asunto se utilizó de forma política para perjudicar al PP?

-A todos nosotros nos criminalizaron con ese asunto, a nadie se le trata como nos trataron a nosotros. Todos los informes eran favorables y los consejeros de los demás partidos se abstuvieron, incluso los de PSOE e IU. Hemos pasado un calvario injusto y han tirado por tierra nuestra honorabilidad. Al final ha venido un juez y ha dicho que no había absolutamente nada. El calvario que hemos pasado no se lo deseo absolutamente a nadie, ni siquiera a ellos. No ha sido justo, y todo por los intereses de algunos. Ha sido muy duro.

-Parece que los tiempos de las mayorías absolutas se han acabado. ¿No volvería a pasar lo mismo en 2019, aunque fuera el PP la lista más votada?

-La lista más votada es la que tiene que dar estabilidad a la ciudad. Se puede llegar a acuerdos en cuestiones fundamentales, pero un gobierno en mayoría siempre da más estabilidad y tranquilidad. El panorama han cambiado mucho, pero ahí está la capacidad de los gobernantes de abrir puertas y tender puentes, no de cerrarlas como está ocurriendo aquí. Las cuestiones de ciudad se pueden negociar, no se puede ir dando bandazos sin sentido.